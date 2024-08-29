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Аббас обсудил с Россией межпалестинское примирение и поддержку палестинцев
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Визит Аббаса в Москву: обсуждение палестинского примирения и поддержка России

Аббас обсудил с Россией межпалестинское примирение и поддержку палестинцев

Лидер Палестины Махмуд Аббас во время своего недавнего визита в Москву обсуждал тему примирения среди палестинцев, сообщила РИА Новости государственный министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин.

В августе Аббас прибыл в Россию и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Путин подчеркнул глубокие и долгосрочные связи России с арабским миром, особенно с Палестиной, которые Москва высоко ценит. В ответ Аббас отметил десятилетия дружбы между Россией и Палестиной.

Агабекян-Шахин выразила благодарность за позицию России, поддерживающей права палестинского народа на международной арене и прилагающей усилия для прекращения агрессии против палестинцев.

Она также упомянула, что в ходе визита Аббас обсуждал вопросы, касающиеся примирения внутри палестинского сообщества, и способы достижения этого примирения.

Фото: commons. wikimedia. org/Addustour, Jordan Press & Publication Co. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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