Аббас надеется на обсудить ситуацию в Палестине с Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе своего предстоящего визита в Россию планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным вопросы мирного урегулирования палестинского конфликта.
Аббас подчеркнул, что он и Путин регулярно обмениваются мнениями и консультируются по ключевым вопросам, связанным с продвижением мирного процесса, а также укреплением двусторонних и региональных отношений. Предстоящий визит в Россию станет продолжением этого диалога.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка визита Аббаса находится на завершающей стадии. Конкретные даты визита будут объявлены позже. По информации дипломатического источника РИА Новости, визит запланирован на 12-14 августа.
Ожидается, что встреча Аббаса и Путина внесет важный вклад в поиск путей мирного урегулирования палестинского конфликта и укрепления сотрудничества между Россией и Палестиной.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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