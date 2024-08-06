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Аббас намерен обсудить палестинское урегулирование с Путиным
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Аббас надеется на обсудить ситуацию в Палестине с Путиным

Аббас намерен обсудить палестинское урегулирование с Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе своего предстоящего визита в Россию планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным вопросы мирного урегулирования палестинского конфликта.

Аббас подчеркнул, что он и Путин регулярно обмениваются мнениями и консультируются по ключевым вопросам, связанным с продвижением мирного процесса, а также укреплением двусторонних и региональных отношений. Предстоящий визит в Россию станет продолжением этого диалога.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка визита Аббаса находится на завершающей стадии. Конкретные даты визита будут объявлены позже. По информации дипломатического источника РИА Новости, визит запланирован на 12-14 августа.

Ожидается, что встреча Аббаса и Путина внесет важный вклад в поиск путей мирного урегулирования палестинского конфликта и укрепления сотрудничества между Россией и Палестиной.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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