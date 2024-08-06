Президент Палестины Махмуд Аббас в преддверии своего визита в Россию дал интервью РИА Новости, в котором обозначил основные цели поездки.
По словам палестинского лидера, визит направлен на укрепление двусторонних отношений с Россией, обсуждение текущей международной обстановки и координацию позиций по ключевым вопросам.
Аббас подчеркнул важную роль России на мировой арене, в Совете Безопасности ООН и на Ближнем Востоке, а также отметил исторически прочные связи между двумя странами.
Визит запланирован на 12-14 августа. Ожидается, что 13 августа состоится встреча Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным.
Поездка проходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: Израиль проводит военную операцию в секторе Газа, а на Западном берегу реки Иордан участились случаи вооруженного противостояния.
В этой ситуации Махмуд Аббас высоко оценил усилия Москвы, направленные на урегулирование конфликта и достижение примирения между палестинскими группировками. Он выразил признательность за позицию России в "квартете" международных посредников, в Совете Безопасности ООН и поддержку мирного урегулирования конфликта на основе международного права.
Фото: commons. wikimedia.org/Addustour, Jordan Press & Publication Co. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Рюкзак-невидимка: на передовой тестируют новейшую российскую спутниковую связь
Корреспондент РИА Новости с места событий передает, что российские разработчики военной техники испытывают на передовой новейший комплекс спутниковой связи, способный поместиться в рюкзак.
Безжалостная тактика: ВСУ ликвидируют своих же пленных, чтобы скрыть информацию
Российские военнослужащие группировки "Запад" сообщают о шокирующих случаях на купянском участке фронта. По их словам, украинское командование прибегает к жестокой практике ликвидации своих же бойцов, попавших в плен.
Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"
50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.