Аббас едет в Москву для "поддержки и координации действий"

Махмуд Аббас отправляется в Москву за поддержкой и координацией действий

Президент Палестины Махмуд Аббас в преддверии своего визита в Россию дал интервью РИА Новости, в котором обозначил основные цели поездки.

По словам палестинского лидера, визит направлен на укрепление двусторонних отношений с Россией, обсуждение текущей международной обстановки и координацию позиций по ключевым вопросам.

Аббас подчеркнул важную роль России на мировой арене, в Совете Безопасности ООН и на Ближнем Востоке, а также отметил исторически прочные связи между двумя странами.

Визит запланирован на 12-14 августа. Ожидается, что 13 августа состоится встреча Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным.

Поездка проходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: Израиль проводит военную операцию в секторе Газа, а на Западном берегу реки Иордан участились случаи вооруженного противостояния.

В этой ситуации Махмуд Аббас высоко оценил усилия Москвы, направленные на урегулирование конфликта и достижение примирения между палестинскими группировками. Он выразил признательность за позицию России в "квартете" международных посредников, в Совете Безопасности ООН и поддержку мирного урегулирования конфликта на основе международного права.

Фото: commons. wikimedia.org/Addustour, Jordan Press & Publication Co. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)