Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Махмуд Аббас отправляется в Москву за поддержкой и координацией действий
  1. Главная
  2. Мир

Аббас едет в Москву для "поддержки и координации действий"

Махмуд Аббас отправляется в Москву за поддержкой и координацией действий

Президент Палестины Махмуд Аббас в преддверии своего визита в Россию дал интервью РИА Новости, в котором обозначил основные цели поездки.

По словам палестинского лидера, визит направлен на укрепление двусторонних отношений с Россией, обсуждение текущей международной обстановки и координацию позиций по ключевым вопросам.

Аббас подчеркнул важную роль России на мировой арене, в Совете Безопасности ООН и на Ближнем Востоке, а также отметил исторически прочные связи между двумя странами.

Визит запланирован на 12-14 августа. Ожидается, что 13 августа состоится встреча Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным.

Поездка проходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: Израиль проводит военную операцию в секторе Газа, а на Западном берегу реки Иордан участились случаи вооруженного противостояния.

В этой ситуации Махмуд Аббас высоко оценил усилия Москвы, направленные на урегулирование конфликта и достижение примирения между палестинскими группировками. Он выразил признательность за позицию России в "квартете" международных посредников, в Совете Безопасности ООН и поддержку мирного урегулирования конфликта на основе международного права.

Фото: commons. wikimedia.org/Addustour, Jordan Press & Publication Co. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Рюкзак-невидимка: на передовой тестируют новейшую российскую спутниковую связь

Рюкзак-невидимка: на передовой тестируют новейшую российскую спутниковую связь

Корреспондент РИА Новости с места событий передает, что российские разработчики военной техники испытывают на передовой новейший комплекс спутниковой связи, способный поместиться в рюкзак.

Читать полностью
Безжалостная тактика: ВСУ ликвидируют своих же пленных, чтобы скрыть информацию

Безжалостная тактика: ВСУ ликвидируют своих же пленных, чтобы скрыть информацию

Российские военнослужащие группировки "Запад" сообщают о шокирующих случаях на купянском участке фронта. По их словам, украинское командование прибегает к жестокой практике ликвидации своих же бойцов, попавших в плен.

Читать полностью

Общество

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"

50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.

Читать полностью
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме

Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"

В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.

Читать полностью

Новости