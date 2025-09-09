Кошки и собаки, которых бросают осенью, превращаются в угрозу для людей
С окончанием дачного сезона многие хозяева возвращаются в города, но, к сожалению, не всегда вместе со своими питомцами. В Госветслужбе Чувашии напоминают: оставлять животных на произвол судьбы — жестоко и безответственно.
Чем опасно оставлять питомцев
Кошки и собаки, которых бросают на дачах, сталкиваются с целым рядом угроз:
• страдают от холода и голода;
• могут погибнуть в стычках с дикими животными;
• становятся источником бесконтрольного размножения и увеличения числа бездомных;
• теряя доверие к людям, сбиваются в стаи и представляют опасность для окружающих.
Ответственность человека
В Госветслужбе подчёркивают: питомец — не временная забава и не "игрушка на лето".
"Приняв животное в семью, человек берёт на себя ответственность. Это не игрушка на лето. Оставлять питомца — значит предать того, кто доверился вам без оглядки", — заявили специалисты.
Что нужно помнить дачникам
Животные, привыкшие к заботе, не выживут без помощи человека. Поэтому уезжая с дачи, необходимо забрать их с собой или заранее найти для них надёжное место. Это вопрос не только гуманности, но и безопасности.
Ответственное отношение к питомцам — это показатель зрелости общества. Ведь именно человек выбирает животное, а не наоборот.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru