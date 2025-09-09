Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:12

Кошки и собаки, которых бросают осенью, превращаются в угрозу для людей

Госветслужба Чувашии напомнила о недопустимости оставлять животных на дачах

С окончанием дачного сезона многие хозяева возвращаются в города, но, к сожалению, не всегда вместе со своими питомцами. В Госветслужбе Чувашии напоминают: оставлять животных на произвол судьбы — жестоко и безответственно.

Чем опасно оставлять питомцев

Кошки и собаки, которых бросают на дачах, сталкиваются с целым рядом угроз:
• страдают от холода и голода;
• могут погибнуть в стычках с дикими животными;
• становятся источником бесконтрольного размножения и увеличения числа бездомных;
• теряя доверие к людям, сбиваются в стаи и представляют опасность для окружающих.

Ответственность человека

В Госветслужбе подчёркивают: питомец — не временная забава и не "игрушка на лето".

"Приняв животное в семью, человек берёт на себя ответственность. Это не игрушка на лето. Оставлять питомца — значит предать того, кто доверился вам без оглядки", — заявили специалисты.

Что нужно помнить дачникам

Животные, привыкшие к заботе, не выживут без помощи человека. Поэтому уезжая с дачи, необходимо забрать их с собой или заранее найти для них надёжное место. Это вопрос не только гуманности, но и безопасности.

Ответственное отношение к питомцам — это показатель зрелости общества. Ведь именно человек выбирает животное, а не наоборот.

