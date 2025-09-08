Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:15

Заброшенные дачи теперь под контролем: что грозит владельцам в 2025 году

В России ввели штрафы и изъятие за заброшенные дачные и садовые участки

В России вступили в силу новые правила, направленные на борьбу с заброшенными земельными участками. Теперь у владельцев больше не получится годами игнорировать свои дачи и огороды: за неухоженные наделы грозят штрафы, а в крайнем случае — изъятие земли через суд.

Почему приняли закон

Проблема "заброшек" стоит остро уже несколько лет. Невыкошенная трава и горы мусора на таких территориях не только портят облик СНТ и деревень, но и становятся источником пожаров.

"Заброшенные участки — один из основных источников крупных пожаров в садоводческих товариществах. В 2020 году в Новоподклетном и Ямном сгорело три строения именно из-за запущенных наделов", — напомнил руководитель управления МЧС по Воронежской области Александр Кошель.

По его словам, именно по заросшей сухой траве огонь распространяется особенно быстро.

Что теперь считается нарушением

Согласно постановлению правительства № 826, неосвоенным будет считаться участок, если:
• более половины территории заросло сорняками выше метра или захламлено мусором;
• постройки находятся в аварийном состоянии (разрушенные стены, крыша, выбитые окна);
• земля под строительство не используется, а здание не возведено в установленный срок.

Для садовых и огородных участков срок освоения ограничен тремя годами, для участков под строительство — пятью или семью годами в зависимости от назначения.

Как будут действовать инспекторы

Росреестр и местные власти получат право проверять состояние участков. Схема воздействия на владельцев многоэтапная:

  1. предостережение о необходимости наведения порядка;

  2. предписание устранить нарушения в течение полугода или года;

  3. административный штраф;

  4. повторное предписание и обращение в суд с требованием изъять землю.

Проданная на торгах земля принесёт бывшему хозяину деньги за вычетом расходов на организацию торгов.

Какие штрафы предусмотрены

• за неиспользование участка по назначению: для граждан — от 20 тыс. руб., для организаций — от 400 тыс. руб.;
• за захламление или зарастание сорняками: от 5 до 15 тыс. руб. для граждан, от 300 до 400 тыс. для юрлиц;
• в условиях особого противопожарного режима штрафы удваиваются;
• если нарушение стало причиной пожара с ущербом, сумма возрастает до 800 тыс. руб. для организаций, а в случае гибели людей — до 2 млн руб.

Интерес для дачников и СНТ

Многие садовые товарищества поддерживают нововведение. Заброшенные наделы не только создают опасность, но и лишают СНТ членских взносов. В итоге нагрузка ложится на добросовестных владельцев, которым приходится собирать деньги на ремонт и благоустройство.

"Если человек пожилой, он может попросить о помощи соседей или обратиться в правление. Важно, что у собственника есть возможность распорядиться землёй самостоятельно — продать или подарить её до того, как дело дойдёт до суда", — пояснила глава управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Таким образом, новые правила должны дисциплинировать владельцев и вовлечь пустующие участки в хозяйственный оборот, сделав садовые товарищества более безопасными и благоустроенными.

