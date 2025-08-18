Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:22

Дачный участок под угрозой: новые правила определят, чей огород объявят заброшенным

Крохин: с сентября 2025 года введут новые критерии заброшенности дачных участков в России

С сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила, по которым будут определять заброшенность дачных участков. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин Крохин.

Основные критерии заброшенности

  • Нет построек — если участок, предназначенный для капитального строительства, остаётся пустым в течение пяти лет после покупки.
  • Разрушения — наличие серьёзных повреждений, которые не устраняются более пяти лет.
  • Сорняки и хлам — бурьян выше 1 м и мусор, занимающий более половины территории, не убираются в течение трёх лет.

Порядок действий властей

Сначала владельцу направят предупреждение с требованием привести участок в порядок. Если в течение года ничего не изменится, его оштрафуют. После уплаты штрафа у собственника будет ещё полгода на исправление ситуации. Если изменений не будет, Росреестр уведомит уполномоченный орган, который передаст дело в суд для изъятия земли.

"При этом решение об изъятии должно быть обоснованным. То есть собственник должен злостно не исполнять свои обязанности по содержанию", — подчеркнул Крохин.

