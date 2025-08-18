Дачный участок под угрозой: новые правила определят, чей огород объявят заброшенным

С сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила, по которым будут определять заброшенность дачных участков. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин Крохин.

Основные критерии заброшенности

Нет построек — если участок, предназначенный для капитального строительства, остаётся пустым в течение пяти лет после покупки.

Разрушения — наличие серьёзных повреждений, которые не устраняются более пяти лет.

Сорняки и хлам — бурьян выше 1 м и мусор, занимающий более половины территории, не убираются в течение трёх лет.

Порядок действий властей

Сначала владельцу направят предупреждение с требованием привести участок в порядок. Если в течение года ничего не изменится, его оштрафуют. После уплаты штрафа у собственника будет ещё полгода на исправление ситуации. Если изменений не будет, Росреестр уведомит уполномоченный орган, который передаст дело в суд для изъятия земли.