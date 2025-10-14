Дачная революция: как новый закон заставит владельцев вспомнить о своих участках

С 1 сентября в России вступил в силу новый регламент, который призван решить одну из самых острых проблем дачной жизни — заброшенные участки. Документ даёт Росреестру право изымать бесхозные земли через суд и передавать их в собственность муниципалитетов. Для Омской области, где почти каждая пятая дача стоит пустой, это решение может стать началом большого наведения порядка.

Проблема копилась годами: участки, выделенные ещё в 1990-е, за десятилетия превратились в заросшие пустыри и свалки. На месте бывших грядок — рощи, мусор, сломанные заборы, остатки бытовых строений.

"Согласно последней сельскохозяйственной переписи, в списке бесхозных значится более пятидесяти тысяч наделов. Например, в садовом товариществе "Кружевница” из 376 участков "обитаемы” всего 76. А на 33 гектарах садов "Полет” — лишь три десятка посещаемых дач. Остальные — пустуют", — рассказал председатель Омского Союза садоводов Виктор Бобырь.

По словам эксперта, заброшенные территории не только портят облик пригородов, но и создают угрозу безопасности: сухая растительность и мусор — потенциальные источники возгорания.

Почему дачные участки пустеют

Причин несколько.

Экономическая. Содержание дачи стало дорого: вывоз мусора, налоги, электричество и вода — всё растёт в цене.

Социальная. Многим владельцам уже за 70, дети не проявляют интереса к садоводству.

Инфраструктурная. Отсутствие дорог, света и воды делает проживание и отдых на участке неудобным.

В итоге тысячи земельных наделов превращаются в бесхозные территории, на которых буйно растут сорняки и дикорастущие деревья, а старые строения приходят в упадок.

Что изменит новый регламент

Документ даёт Росреестру право через суд передавать неиспользуемые участки в собственность муниципалитетов, если хозяева не проявляют интереса.

Однако процесс не будет мгновенным: владельцам предоставляется три года, чтобы привести свои дачи в порядок. Если за это время участок не будет освоен, начнут применяться штрафы.

"Возможно, новый порядок станет стимулом для дачников вспомнить о своей земле и распорядиться ею по-хозяйски", — отметил Виктор Бобырь.

Таблица "Плюсы и минусы нового регламента"