Дачная революция: как новый закон заставит владельцев вспомнить о своих участках
С 1 сентября в России вступил в силу новый регламент, который призван решить одну из самых острых проблем дачной жизни — заброшенные участки. Документ даёт Росреестру право изымать бесхозные земли через суд и передавать их в собственность муниципалитетов. Для Омской области, где почти каждая пятая дача стоит пустой, это решение может стать началом большого наведения порядка.
Проблема копилась годами: участки, выделенные ещё в 1990-е, за десятилетия превратились в заросшие пустыри и свалки. На месте бывших грядок — рощи, мусор, сломанные заборы, остатки бытовых строений.
"Согласно последней сельскохозяйственной переписи, в списке бесхозных значится более пятидесяти тысяч наделов. Например, в садовом товариществе "Кружевница” из 376 участков "обитаемы” всего 76. А на 33 гектарах садов "Полет” — лишь три десятка посещаемых дач. Остальные — пустуют", — рассказал председатель Омского Союза садоводов Виктор Бобырь.
По словам эксперта, заброшенные территории не только портят облик пригородов, но и создают угрозу безопасности: сухая растительность и мусор — потенциальные источники возгорания.
Почему дачные участки пустеют
Причин несколько.
-
Экономическая. Содержание дачи стало дорого: вывоз мусора, налоги, электричество и вода — всё растёт в цене.
-
Социальная. Многим владельцам уже за 70, дети не проявляют интереса к садоводству.
-
Инфраструктурная. Отсутствие дорог, света и воды делает проживание и отдых на участке неудобным.
В итоге тысячи земельных наделов превращаются в бесхозные территории, на которых буйно растут сорняки и дикорастущие деревья, а старые строения приходят в упадок.
Что изменит новый регламент
Документ даёт Росреестру право через суд передавать неиспользуемые участки в собственность муниципалитетов, если хозяева не проявляют интереса.
Однако процесс не будет мгновенным: владельцам предоставляется три года, чтобы привести свои дачи в порядок. Если за это время участок не будет освоен, начнут применяться штрафы.
"Возможно, новый порядок станет стимулом для дачников вспомнить о своей земле и распорядиться ею по-хозяйски", — отметил Виктор Бобырь.
Таблица "Плюсы и минусы нового регламента"
|Плюсы
|Минусы
|Наведение порядка в СНТ
|Возможные споры из-за границ и прав собственности
|Возможность вернуть землю в оборот
|Дополнительные проверки и бюрократия
|Повышение пожарной безопасности
|Риск утраты участка при невнимательности владельца
|Рост интереса инвесторов
|Необходимость финансовых вложений в благоустройство
Как владельцам сохранить участок
-
Посетите участок хотя бы раз в сезон. Проверьте состояние строений, очистите территорию.
-
Скошите траву и уберите мусор. Высота сорняков не должна превышать 1 метр.
-
Обновите документы. Убедитесь, что участок зарегистрирован в Росреестре.
-
Постройте или зарегистрируйте объект. Даже небольшое здание подтвердит использование земли.
-
Платите налоги вовремя. Неуплата — один из признаков заброшенности.
-
Ведите хозяйственную деятельность. Посадки, компостные ямы, дорожки — всё это доказывает, что земля используется.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не следить за участком несколько лет.
Последствие: участок признают неиспользуемым, наложат штраф.
Альтернатива: хотя бы раз в год проводить уборку и косить траву.
-
Ошибка: не зарегистрировать постройки.
Последствие: их могут признать самовольными, а землю — пустующей.
Альтернатива: оформить даже временные строения официально.
-
Ошибка: оставить мусор и бурьян на участке.
Последствие: штраф до 1,5% кадастровой стоимости.
Альтернатива: вывозить отходы на санкционированные полигоны, использовать компост.
Мифы и правда о "бесхозных" участках
Миф 1. Государство сразу отберёт землю.
Правда. Владельцу даётся три года, чтобы привести её в порядок.
Миф 2. Можно просто косить траву и этого достаточно.
Правда. Ключевой признак использования — ведение хозяйства или строительство.
Миф 3. Регламент действует только в Омской области.
Правда. Это федеральный документ, который применяется по всей России.
Почему важно развивать СНТ
Омские садовые товарищества нуждаются не только в контроле, но и в поддержке. Состояние инфраструктуры часто оставляет желать лучшего. Дачники жалуются на старые электросети, перебои с водой, разбитые дороги.
"Все лето просидели без света. Холодильники текут, телефон не зарядить, техника не работает. В правлении говорят, что это временно, но сроков восстановления не называют", — рассказывают жители посёлка Карьер.
Такие проблемы требуют программного подхода и участия региональных властей. Многие СНТ уже готовы к цивилизованному уровню — проводят газ, прокладывают водопровод, формируют коллективные проекты благоустройства.
Влияние климата и экологии
Лето в Омской области выдалось аномально влажным: половина посадок вымокла, часть сгнила. Влажность стимулировала рост сорняков, а избавиться от них оказалось непросто — сжигать траву запрещено, вывоз мусора дорог, а компостная яма помещается не на каждом участке.
В итоге даже ухоженные дачи быстро теряют вид, если их хозяева не приезжают регулярно. Поэтому профилактическое посещение и уход за землёй — лучший способ сохранить участок и избежать санкций.
Исторический контекст
Дачное движение в Омской области активно развивалось с 1970-х годов. Тогда земля выдавалась заводам и коллективам — почти каждая семья имела шесть соток. В 1990-х началась приватизация, а вместе с ней — рост заброшенных участков: владельцы уезжали, старели, теряли документы.
Новый регламент впервые за десятилетия вводит механизм реального управления бесхозной землёй - теперь муниципалитеты смогут возвращать её в хозяйственный оборот и передавать новым собственникам.
