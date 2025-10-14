Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дачник с лопатой собирает урожай моркови и свеклы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:29

Дачная революция: как новый закон заставит владельцев вспомнить о своих участках

Председатель Союза садоводов Бобырь рассказал, как изменится судьба заброшенных дач в России

С 1 сентября в России вступил в силу новый регламент, который призван решить одну из самых острых проблем дачной жизни — заброшенные участки. Документ даёт Росреестру право изымать бесхозные земли через суд и передавать их в собственность муниципалитетов. Для Омской области, где почти каждая пятая дача стоит пустой, это решение может стать началом большого наведения порядка.

Проблема копилась годами: участки, выделенные ещё в 1990-е, за десятилетия превратились в заросшие пустыри и свалки. На месте бывших грядок — рощи, мусор, сломанные заборы, остатки бытовых строений.

"Согласно последней сельскохозяйственной переписи, в списке бесхозных значится более пятидесяти тысяч наделов. Например, в садовом товариществе "Кружевница” из 376 участков "обитаемы” всего 76. А на 33 гектарах садов "Полет” — лишь три десятка посещаемых дач. Остальные — пустуют", — рассказал председатель Омского Союза садоводов Виктор Бобырь.

По словам эксперта, заброшенные территории не только портят облик пригородов, но и создают угрозу безопасности: сухая растительность и мусор — потенциальные источники возгорания.

Почему дачные участки пустеют

Причин несколько.

  • Экономическая. Содержание дачи стало дорого: вывоз мусора, налоги, электричество и вода — всё растёт в цене.

  • Социальная. Многим владельцам уже за 70, дети не проявляют интереса к садоводству.

  • Инфраструктурная. Отсутствие дорог, света и воды делает проживание и отдых на участке неудобным.

В итоге тысячи земельных наделов превращаются в бесхозные территории, на которых буйно растут сорняки и дикорастущие деревья, а старые строения приходят в упадок.

Что изменит новый регламент

Документ даёт Росреестру право через суд передавать неиспользуемые участки в собственность муниципалитетов, если хозяева не проявляют интереса.

Однако процесс не будет мгновенным: владельцам предоставляется три года, чтобы привести свои дачи в порядок. Если за это время участок не будет освоен, начнут применяться штрафы.

"Возможно, новый порядок станет стимулом для дачников вспомнить о своей земле и распорядиться ею по-хозяйски", — отметил Виктор Бобырь.

Таблица "Плюсы и минусы нового регламента"

Плюсы Минусы
Наведение порядка в СНТ Возможные споры из-за границ и прав собственности
Возможность вернуть землю в оборот Дополнительные проверки и бюрократия
Повышение пожарной безопасности Риск утраты участка при невнимательности владельца
Рост интереса инвесторов Необходимость финансовых вложений в благоустройство

Как владельцам сохранить участок

  1. Посетите участок хотя бы раз в сезон. Проверьте состояние строений, очистите территорию.

  2. Скошите траву и уберите мусор. Высота сорняков не должна превышать 1 метр.

  3. Обновите документы. Убедитесь, что участок зарегистрирован в Росреестре.

  4. Постройте или зарегистрируйте объект. Даже небольшое здание подтвердит использование земли.

  5. Платите налоги вовремя. Неуплата — один из признаков заброшенности.

  6. Ведите хозяйственную деятельность. Посадки, компостные ямы, дорожки — всё это доказывает, что земля используется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не следить за участком несколько лет.
    Последствие: участок признают неиспользуемым, наложат штраф.
    Альтернатива: хотя бы раз в год проводить уборку и косить траву.

  • Ошибка: не зарегистрировать постройки.
    Последствие: их могут признать самовольными, а землю — пустующей.
    Альтернатива: оформить даже временные строения официально.

  • Ошибка: оставить мусор и бурьян на участке.
    Последствие: штраф до 1,5% кадастровой стоимости.
    Альтернатива: вывозить отходы на санкционированные полигоны, использовать компост.

Мифы и правда о "бесхозных" участках

Миф 1. Государство сразу отберёт землю.
Правда. Владельцу даётся три года, чтобы привести её в порядок.

Миф 2. Можно просто косить траву и этого достаточно.
Правда. Ключевой признак использования — ведение хозяйства или строительство.

Миф 3. Регламент действует только в Омской области.
Правда. Это федеральный документ, который применяется по всей России.

Почему важно развивать СНТ

Омские садовые товарищества нуждаются не только в контроле, но и в поддержке. Состояние инфраструктуры часто оставляет желать лучшего. Дачники жалуются на старые электросети, перебои с водой, разбитые дороги.

"Все лето просидели без света. Холодильники текут, телефон не зарядить, техника не работает. В правлении говорят, что это временно, но сроков восстановления не называют", — рассказывают жители посёлка Карьер.

Такие проблемы требуют программного подхода и участия региональных властей. Многие СНТ уже готовы к цивилизованному уровню — проводят газ, прокладывают водопровод, формируют коллективные проекты благоустройства.

Влияние климата и экологии

Лето в Омской области выдалось аномально влажным: половина посадок вымокла, часть сгнила. Влажность стимулировала рост сорняков, а избавиться от них оказалось непросто — сжигать траву запрещено, вывоз мусора дорог, а компостная яма помещается не на каждом участке.

В итоге даже ухоженные дачи быстро теряют вид, если их хозяева не приезжают регулярно. Поэтому профилактическое посещение и уход за землёй — лучший способ сохранить участок и избежать санкций.

Исторический контекст

Дачное движение в Омской области активно развивалось с 1970-х годов. Тогда земля выдавалась заводам и коллективам — почти каждая семья имела шесть соток. В 1990-х началась приватизация, а вместе с ней — рост заброшенных участков: владельцы уезжали, старели, теряли документы.

Новый регламент впервые за десятилетия вводит механизм реального управления бесхозной землёй - теперь муниципалитеты смогут возвращать её в хозяйственный оборот и передавать новым собственникам.

Читайте также

Поддержка для кустов из подручных материалов доступно каждому — Юрий Пряхин сегодня в 16:53
Как поставить костыль для ваших кустов: простая самодельная опора, которая спасёт урожай

Сделать надёжную опору для кустарников можно всего из нескольких металлических прутьев. Простая конструкция поможет защитить растения и продлить их жизнь.

Читать полностью » Флорист Андреа Очоа: оранжевые цветы стимулируют и расслабляют одновременно сегодня в 16:29
Оранжевые цветы пахнут счастьем: природа придумала аромат радости в виде этих цветов

Оранжевые цветы наполняют дом энергией и теплом. Узнаем, какие 11 ароматных растений создадут уют и солнечное настроение в вашем доме.

Читать полностью » Сбор и хранение семян арбуза поможет сохранить чистосортные растения и хорошую всхожесть сегодня в 15:53
Секрет урожайного арбуза — в семенах: как не ошибиться при сборе и хранении, чтобы снова наслаждаться сочным плодом

Как собрать семена арбуза, чтобы они были чистосортными и всходили в следующем сезоне? Все советы и рекомендации по правильному сбору, хранению и использованию.

Читать полностью » Сок алоэ стимулирует рост растений и помогает восстановлению после пересадки — Ольга Никонорова сегодня в 14:21
Живой энергетик для растений: как сок алоэ заменяет десяток покупных стимуляторов роста

Сок алоэ — мощный природный стимулятор роста, который помогает растениям восстанавливаться и быстрее расти. Узнайте, как приготовить и применять его правильно.

Читать полностью » Осенью в Амурской области садоводы продолжают посев зелени в теплицах сегодня в 14:12
Октябрь в теплице — не финал, а начало: что успеют посадить амурские дачники

Октябрь в Амурской области — не повод закрывать теплицу. Рассказываем, какие культуры дадут урожай даже под снегом и как продлить сезон до зимы.

Читать полностью » Подзимний посев овощей ускоряет урожай на две недели весной без теплицы сегодня в 13:21
Пока соседи пьют чай — вы сеете: зачем подзимний посев экономит время и силы весной

В ноябре садоводы сеют овощи под зиму, готовят грядки и теплицы. Узнайте, как правильно провести подзимний посев, чтобы собрать урожай раньше.

Читать полностью » Эксперты: вишню в Сибири нужно пересаживать при температуре +10…+15 °C и без риска заморозков сегодня в 13:06
Осень щедра, но безжалостна: ошибка в один день может стоить вишне жизни

Осенняя пересадка вишни в Иркутской области требует точного расчёта — один неверный шаг может стоить урожая. Вот как спасти дерево от морозов и ошибок.

Читать полностью » Вьюнок полевой прорастает с глубины нескольких метров и требует комплексной борьбы сегодня в 12:20
Сорняк с интеллектом: как берёзка прячется под землёй и возвращается, когда вы думаете, что победили

Вьюнок полевой способен за пару недель оплести весь участок. Узнайте, как с ним бороться эффективно и безопасно, не повредив почву.

Читать полностью »

