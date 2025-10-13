Бурьян, хлам и тишина: почему дачи в Омской области превращаются в свалки

С 1 сентября в России начал действовать новый регламент, который должен навести порядок в садовых товариществах и помочь властям избавиться от бесхозных земель. Документ позволяет Росреестру изымать участки, за которыми не ухаживают годами, в пользу муниципалитетов.

Для Омской области это решение стало особенно актуальным: почти пятая часть дачных участков региона остаётся заброшенной.

Как возникла проблема бесхозных дач

За десятилетия в регионе накопились тысячи участков, на которых когда-то кипела жизнь, а теперь — бурьян, хлам и обломки заборов. Многие из них были выделены ещё в 1980–1990-х годах и давно потеряли владельцев.

"Проблема бесхозной земли в Омской области копилась годами. Многие участки, которые нарезали двадцать-тридцать лет назад, успели превратиться в свалки, зарасти не только сорняками, но и рощами. И речь идет об огромной территории", — отмечает председатель Омского Союза садоводов Виктор Бобырь.

По данным последней сельскохозяйственной переписи, в регионе насчитывается более 50 тысяч бесхозных наделов.

Примеры: садоводства-призраки