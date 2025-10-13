Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
заброшенный дом
заброшенный дом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:19

Бурьян, хлам и тишина: почему дачи в Омской области превращаются в свалки

Росреестр начнёт передавать заброшенные дачи муниципалитетам по новому регламенту

С 1 сентября в России начал действовать новый регламент, который должен навести порядок в садовых товариществах и помочь властям избавиться от бесхозных земель. Документ позволяет Росреестру изымать участки, за которыми не ухаживают годами, в пользу муниципалитетов.

Для Омской области это решение стало особенно актуальным: почти пятая часть дачных участков региона остаётся заброшенной.

Как возникла проблема бесхозных дач

За десятилетия в регионе накопились тысячи участков, на которых когда-то кипела жизнь, а теперь — бурьян, хлам и обломки заборов. Многие из них были выделены ещё в 1980–1990-х годах и давно потеряли владельцев.

"Проблема бесхозной земли в Омской области копилась годами. Многие участки, которые нарезали двадцать-тридцать лет назад, успели превратиться в свалки, зарасти не только сорняками, но и рощами. И речь идет об огромной территории", — отмечает председатель Омского Союза садоводов Виктор Бобырь.

По данным последней сельскохозяйственной переписи, в регионе насчитывается более 50 тысяч бесхозных наделов.

Примеры: садоводства-призраки

Садоводство Всего участков Используется Комментарий
"Кружевница" 376 76 Более 80% заброшено
"Полет" 33 га Около 30 дач Остальные заросли и требуют рекультивации

Заброшенные территории превращаются в очаги сорняков, свалки и потенциальные источники возгораний. Остатки колодцев, фундаментов и металлических конструкций представляют опасность для людей и техники.

"Бесхозная земля — это не только облака семян сорняков и сухостой, способный стать источником пожара, но и остатки колодцев, заборов, фундаментов и прочего хлама. По сути, забытая бывшими садоводами территория требует серьезной рекультивации. И товариществам дачников такие расходы не под силу", — пояснил Бобырь.

Что изменит новый регламент

Главная цель закона — вовлечь неиспользуемую землю в оборот. Теперь муниципалитеты смогут через суд изымать участки, за которыми никто не следит. Однако сделать это сразу не получится.

Собственникам даётся три года, чтобы:

  • привести участок в порядок;

  • восстановить забор, очистить территорию;

  • подтвердить, что земля используется по назначению.

Если этого не произойдёт, начнутся штрафы, а после — процедура изъятия.

Почему порядок необходим

Заброшенные участки мешают развитию инфраструктуры и увеличивают риск чрезвычайных ситуаций. Садоводческие товарищества не могут эффективно управлять территорией, если половина соседей просто исчезла.

Новый порядок должен стать стимулом: кто-то вернётся к даче, кто-то продаст землю тем, кто готов ею заниматься.

По данным специалистов Росреестра, желающих купить участки в Омской области достаточно — спрос на дачное жильё сохраняется.

Исторический контекст

Дачное движение в Омской области активно развивалось в 1970–1980-х годах. Тогда тысячи семей получили землю под садовые участки. Однако после 2000-х многие дачи перестали использовать: владельцы уехали в города, а коммуникации пришли в упадок.

Новый регламент — попытка вернуть этим территориям жизнь и дать им второе дыхание. Муниципалитеты смогут благоустраивать земли, а жители — получать благоустроенные дачные посёлки с инфраструктурой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ботаник Тимея Панни: осенний крокус признан одним из самых токсичных цветов Европы сегодня в 16:11
Красота против жизни: вот почему осенний крокус стал символом коварства природы

Фиолетовые поля осенью скрывают коварное растение с нежными лепестками. Разбираемся, почему осенний крокус сочетает смертельный яд и завораживающую красоту.

Читать полностью » Яичная скорлупа снижает кислотность почвы и укрепляет корни растений — советы агрономов сегодня в 15:37
Сокровища из мусорного ведра: зачем опытные дачники собирают яичную скорлупу по банкам

Яичная скорлупа — доступное и безопасное удобрение, которое обогащает почву кальцием и улучшает её структуру. Узнайте, как правильно её подготовить и применять.

Читать полностью » Жимолость в Мордовии выдерживает морозы до −45 °C сегодня в 14:26
Мороз выдержит, а оттепели — нет: почему крепкая жимолость всё же нуждается в защите

Жимолость славится своей выносливостью, но суровая зима в Мордовии способна испытать даже этот кустарник. Разбираемся, когда укрывать, чем и стоит ли вообще это делать.

Читать полностью » Хвойный опад используется садоводами как мульча, удобрение и зимнее укрытие растений сегодня в 14:14
Иголки вместо удобрений: как хвойный опад удерживает влагу, защищает корни и украшает сад

Хвойный опад — не просто лесной мусор. Он защищает растения, удерживает влагу и делает почву плодороднее. Узнайте, как использовать его с максимальной пользой.

Читать полностью » Осенний уход за калиной в Калужской области: обрезку проводят до середины ноября сегодня в 13:20
Калина ждёт не тепла, а ножниц: что нужно сделать до первых морозов

После сбора ягод калина требует особого ухода. Рассказываем, что успеть сделать до заморозков в Калужской области, чтобы кусты пережили зиму и дали щедрый урожай.

Читать полностью » Древесная зола насыщает землю минералами и повышает урожай плодово-ягодных культур сегодня в 13:14
Дар от огня или тихий вредитель сада: когда древесная зола помогает, а когда губит урожай

Древесная зола улучшает почву и повышает урожай, но подходит не всем растениям. Узнайте, кому зольная подкормка во благо, а кому во вред.

Читать полностью » Учёные: розмарин способен расти в квартире при достаточном освещении сегодня в 12:32
Этот куст умеет пахнуть богатством — попробуйте вырастить его у себя дома

Ароматный розмарин способен круглый год украшать подоконник и придавать блюдам изысканный вкус. Узнайте, как вырастить здоровый куст и сохранить его зимой.

Читать полностью » Ограждения из камня и бетона повышают урожайность и улучшают дренаж почвы сегодня в 12:14
Огород по линеечке: как сделать ровные, чистые и долговечные грядки без лишних хлопот

Аккуратные грядки с бортиками делают участок удобнее и красивее. Узнайте, какие материалы выбрать для долговечных и практичных ограждений.

Читать полностью »

Новости
Туризм
FlyOne Armenia запустила распродажу билетов в Италию по маршрутам через Ереван до лета 2026 года
Спорт и фитнес
Тренер Хэмптон Лю: правильная техника и сон напрямую влияют на количество отжиманий
Садоводство
Росстандарт утвердил национальный стандарт, регулирующий сферу глэмпингов
Технологии
В Австралийском католическом университете 6 тысяч студентов обвинили в использовании ИИ
Наука
В горах Тибета найдена надпись о поисках эликсира бессмертия императором Цинь
Питомцы
Собаки особенно радуются прогулкам после дождя из-за усиливающихся запахов
Дом
Эксперты: соль и лимонная кислота помогают убрать серый налёт с тканей
Красота и здоровье
Курильщикам требуется больше витамина С: курение снижает его уровень в крови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet