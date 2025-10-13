Бурьян, хлам и тишина: почему дачи в Омской области превращаются в свалки
С 1 сентября в России начал действовать новый регламент, который должен навести порядок в садовых товариществах и помочь властям избавиться от бесхозных земель. Документ позволяет Росреестру изымать участки, за которыми не ухаживают годами, в пользу муниципалитетов.
Для Омской области это решение стало особенно актуальным: почти пятая часть дачных участков региона остаётся заброшенной.
Как возникла проблема бесхозных дач
За десятилетия в регионе накопились тысячи участков, на которых когда-то кипела жизнь, а теперь — бурьян, хлам и обломки заборов. Многие из них были выделены ещё в 1980–1990-х годах и давно потеряли владельцев.
"Проблема бесхозной земли в Омской области копилась годами. Многие участки, которые нарезали двадцать-тридцать лет назад, успели превратиться в свалки, зарасти не только сорняками, но и рощами. И речь идет об огромной территории", — отмечает председатель Омского Союза садоводов Виктор Бобырь.
По данным последней сельскохозяйственной переписи, в регионе насчитывается более 50 тысяч бесхозных наделов.
Примеры: садоводства-призраки
|Садоводство
|Всего участков
|Используется
|Комментарий
|"Кружевница"
|376
|76
|Более 80% заброшено
|"Полет"
|33 га
|Около 30 дач
|Остальные заросли и требуют рекультивации
Заброшенные территории превращаются в очаги сорняков, свалки и потенциальные источники возгораний. Остатки колодцев, фундаментов и металлических конструкций представляют опасность для людей и техники.
"Бесхозная земля — это не только облака семян сорняков и сухостой, способный стать источником пожара, но и остатки колодцев, заборов, фундаментов и прочего хлама. По сути, забытая бывшими садоводами территория требует серьезной рекультивации. И товариществам дачников такие расходы не под силу", — пояснил Бобырь.
Что изменит новый регламент
Главная цель закона — вовлечь неиспользуемую землю в оборот. Теперь муниципалитеты смогут через суд изымать участки, за которыми никто не следит. Однако сделать это сразу не получится.
Собственникам даётся три года, чтобы:
-
привести участок в порядок;
-
восстановить забор, очистить территорию;
-
подтвердить, что земля используется по назначению.
Если этого не произойдёт, начнутся штрафы, а после — процедура изъятия.
Почему порядок необходим
Заброшенные участки мешают развитию инфраструктуры и увеличивают риск чрезвычайных ситуаций. Садоводческие товарищества не могут эффективно управлять территорией, если половина соседей просто исчезла.
Новый порядок должен стать стимулом: кто-то вернётся к даче, кто-то продаст землю тем, кто готов ею заниматься.
По данным специалистов Росреестра, желающих купить участки в Омской области достаточно — спрос на дачное жильё сохраняется.
Исторический контекст
Дачное движение в Омской области активно развивалось в 1970–1980-х годах. Тогда тысячи семей получили землю под садовые участки. Однако после 2000-х многие дачи перестали использовать: владельцы уехали в города, а коммуникации пришли в упадок.
Новый регламент — попытка вернуть этим территориям жизнь и дать им второе дыхание. Муниципалитеты смогут благоустраивать земли, а жители — получать благоустроенные дачные посёлки с инфраструктурой.
