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Брошенный автомобиль на улице
Брошенный автомобиль на улице
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:52

Старый автомобиль месяцами стоит под окнами: опасность замечают, когда становится поздно

Заброшенные транспортные средства во дворах жилых домов представляют собой скрытую террористическую и экологическую угрозу, о чем NewsInfo рассказал руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. Эксперт подчеркнул, что длительное нахождение бесхозного объекта в общественном пространстве притупляет бдительность граждан и создает условия для совершения противоправных действий.

Ранее сообщалось, что брошенные владельцами машины могут стать причиной несчастных случаев. В таких авто часто скапливается горючий мусор, а неисправность топливных систем и электрооборудования провоцирует пожары. Кроме того, бесхозный транспорт привлекает внимание детей и лиц без определенного места жительства.

Крохмаль отметил, что главной проблемой регионов остается отсутствие эффективного механизма утилизации автохлама. Владельцы зачастую бросают технику в чужих дворах, чтобы избежать расходов на эвакуатор и официальную переработку. При этом утилизация брошенных автомобилей требует четкого соблюдения правовых регламентов.

"Может загореться такой автомобиль, взорваться. Главная опасность, что автомобиль, который стоит во дворе многие недели, замыливает взгляд, к нему уже привыкаешь. И не видишь в нем опасности. Плюс еще экология", — пояснил Крохмаль.

Специалист привел в пример международный опыт, где транспорт без опознавательных знаков, простоявший на улице более месяца, немедленно отправляется под пресс. В подобных случаях правила эвакуации позволяют взыскивать все издержки с последнего зарегистрированного собственника. В России же ржавеющая техника годами загромождает проезды.

"Некоторые люди автомобили бросают во дворах, причем бросают не в своем дворе, а отвозят куда-то и бросают, потому что утилизация автомобиля стоит денег. Это нужно вызывать эвакуатор, специально утилизировать и платить деньги. Второй момент — это террористическая опасность", — рассказал эксперт.

Важно помнить, что техническое состояние оставленной техники стремительно ухудшается. Даже если машина выглядит целой, со временем износ бьет по ключевым узлам, превращая ее в источник токсичного загрязнения почвы. Для решения проблемы жителям рекомендуется проявлять активность.

По словам Крохмаля, при обнаружении подозрительного транспорта необходимо сделать несколько фотографий с четкой фиксацией номерных знаков и направить обращение главе региона или мэру города. Официальное оформление обращения инициирует проверку по линии ГИБДД или запуск службы эвакуации.

Особое внимание следует уделять пожарной безопасности, так как оставленные в салоне предметы, которые превратят ваш автомобиль в пепелище, могут спровоцировать детонацию в жаркую погоду.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов, автоюрист Андрей Чернов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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