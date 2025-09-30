Уведомили — и увезли: в Челябинске заброшенным авто дали 7 дней на прощание
Теперь в Челябинске заброшенные машины будут эвакуировать гораздо быстрее. Срок для их добровольного вывоза сокращён с 30 до 7 дней. Решение приняли депутаты городской думы.
Причина изменений
Заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев отметил:
"Собственнику автомобиля сокращен срок самостоятельного перемещения брошенных автомобилей с 30 до семи календарных дней с момента вручения уведомления. Это изменение нацелено на повышение антитеррористической безопасности жителей города".
Что это значит для автовладельцев
Теперь у владельцев будет всего неделя на то, чтобы убрать свой автомобиль с территории общего пользования. Если этого не сделать, машину переместят на спецстоянку.
Поправки уже внесены в Положение о порядке выявления, перемещения, хранения брошенных и разукомплектованных транспортных средств.
Зачем это нужно
-
Ускорение уборки старых машин повысит безопасность во дворах и на улицах.
-
Сокращение сроков поможет оперативнее освобождать парковочные места и территории общего пользования.
