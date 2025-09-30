Уведомили — и увезли: в Челябинске заброшенным авто дали 7 дней на прощание

Теперь в Челябинске заброшенные машины будут эвакуировать гораздо быстрее. Срок для их добровольного вывоза сокращён с 30 до 7 дней. Решение приняли депутаты городской думы.

Причина изменений

Заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев отметил:

"Собственнику автомобиля сокращен срок самостоятельного перемещения брошенных автомобилей с 30 до семи календарных дней с момента вручения уведомления. Это изменение нацелено на повышение антитеррористической безопасности жителей города".

Что это значит для автовладельцев

Теперь у владельцев будет всего неделя на то, чтобы убрать свой автомобиль с территории общего пользования. Если этого не сделать, машину переместят на спецстоянку.

Поправки уже внесены в Положение о порядке выявления, перемещения, хранения брошенных и разукомплектованных транспортных средств.

Зачем это нужно