Буксировка автомобиля на эвакуаторе
Буксировка автомобиля на эвакуаторе
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей

В управлении ЖКХ Пензенской области напомнили, что эвакуировать автомобиль можно только в том случае, если он официально признан брошенным. Для этого определены специальные признаки, закреплённые постановлением городской администрации.

Основные признаки "заброшенной" машины

Автомобиль может быть признан бесхозяйным, если у него есть один или несколько следующих признаков:

  • разукомплектованность - отсутствуют двери, колёса, стёкла, капот, крышка багажника, крыло, шасси или иные видимые детали;

  • скопление мусора и природных отходов внутри или вокруг машины — ветки, листья, снег;

  • повреждения колёс - видимые разрушения или неисправности.

Конкретный случай

Жительница Пензы пожаловалась губернатору во "ВКонтакте" на "Газель", которая уже более двух лет стоит на второстепенной дороге у проспекта Строителей, 48. По её словам, под машиной не убирают дорогу, а обращения в районную администрацию результата не дали.

Однако проверка показала: транспортное средство не соответствует признакам брошенного, и поэтому оснований для эвакуации нет.

Как действуют власти

В городской администрации уточнили:

  1. Районные специалисты регулярно выявляют подозрительные автомобили.

  2. Собственникам направляют уведомления с требованием убрать машину.

  3. Если реакции нет, проводится принудительная эвакуация.

