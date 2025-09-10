Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе
В управлении ЖКХ Пензенской области напомнили, что эвакуировать автомобиль можно только в том случае, если он официально признан брошенным. Для этого определены специальные признаки, закреплённые постановлением городской администрации.
Основные признаки "заброшенной" машины
Автомобиль может быть признан бесхозяйным, если у него есть один или несколько следующих признаков:
-
разукомплектованность - отсутствуют двери, колёса, стёкла, капот, крышка багажника, крыло, шасси или иные видимые детали;
-
скопление мусора и природных отходов внутри или вокруг машины — ветки, листья, снег;
-
повреждения колёс - видимые разрушения или неисправности.
Конкретный случай
Жительница Пензы пожаловалась губернатору во "ВКонтакте" на "Газель", которая уже более двух лет стоит на второстепенной дороге у проспекта Строителей, 48. По её словам, под машиной не убирают дорогу, а обращения в районную администрацию результата не дали.
Однако проверка показала: транспортное средство не соответствует признакам брошенного, и поэтому оснований для эвакуации нет.
Как действуют власти
В городской администрации уточнили:
-
Районные специалисты регулярно выявляют подозрительные автомобили.
-
Собственникам направляют уведомления с требованием убрать машину.
-
Если реакции нет, проводится принудительная эвакуация.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru