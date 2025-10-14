Город объявил охоту на "мёртвые" авто: как Москва избавляется от заброшенного транспорта
В Москве продолжают активно бороться с брошенными автомобилями, которые годами занимают парковочные места и мешают движению. За последние месяцы со столичных улиц вывезли более 1,2 тысячи таких машин. Их утилизацией занимается региональный оператор АО "Экотехпром", который с 1 июля 2025 года приступил к новой задаче — переработке бесхозяйного автотранспорта.
"С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Почему брошенные автомобили — это проблема
Автомобили, оставленные без присмотра, часто становятся настоящей головной болью для коммунальных служб. Они не только портят внешний вид дворов и улиц, но и мешают проезду спецтехники, создают угрозу безопасности. Повреждённые после аварий машины могут представлять пожарную опасность или использоваться для хранения опасных предметов.
Кроме того, пустующие авто занимают парковочные зоны, которых и без того не хватает в мегаполисе. Особенно остро проблема ощущается в спальных районах, где каждый квадратный метр пространства востребован.
Как проходит процесс утилизации
Механизм избавления от бесхозных машин включает несколько этапов:
-
сначала о подозрительном автомобиле сообщают жители или коммунальные службы.
-
создаётся специальная комиссия, которая проверяет транспорт и пытается найти владельца.
-
если собственник не откликается, машину эвакуируют на специализированную стоянку.
-
далее суд признаёт её бесхозяйной, и автомобиль отправляют на переработку.
Этот процесс полностью прозрачный и позволяет городу действовать строго в рамках закона, исключая риск ошибочного изъятия имущества.
Что происходит с утилизированными авто
После признания автомобиля бесхозяйным он передаётся на переработку. Большинство таких машин разбирают на металл и пластик, которые затем идут на вторичное использование. Таким образом, решается не только транспортная, но и экологическая задача — снижается количество отходов и вредных выбросов, связанных с ржавлением и утечками технических жидкостей.
Советы шаг за шагом: что делать, если во дворе стоит "заброшка"
-
Сообщите о машине в районную управу или через портал "Наш город".
-
Сделайте фото и укажите точный адрес.
-
Дождитесь проверки комиссии.
-
Если авто признают брошенным, его уберут со двора в течение нескольких недель.
Горожане активно используют цифровые сервисы для уведомлений: по статистике, треть всех случаев выявления бесхозяйного транспорта начинается именно с обращения жителей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать старые машины во дворе.
Последствие: они могут стать убежищем для бездомных животных или источником возгорания.
Альтернатива: сообщить о проблеме через онлайн-сервис, ускорив процесс проверки.
-
Ошибка: самостоятельно перемещать чужой автомобиль.
Последствие: нарушение закона и возможная ответственность.
Альтернатива: действовать только через уполномоченные структуры.
А что если владелец нашёлся?
Если собственник появляется до решения суда, он может забрать транспортное средство со спецстоянки, оплатив расходы на эвакуацию и хранение. После этого машину нужно привести в порядок или снять с учета, чтобы избежать повторного попадания под проверку.
Плюсы и минусы программы
|Плюсы
|Минусы
|Освобождение общественных территорий
|Возможные споры с владельцами
|Улучшение пожарной безопасности
|Судебные процедуры занимают время
|Повышение эстетики городских дворов
|Требуются ресурсы на хранение авто
|Вторичное использование материалов
|Не все машины подлежат переработке
FAQ
Как узнать, признана ли машина бесхозяйной?
Информацию можно запросить в управе района или на сайте "Экотехпром".
Сколько времени занимает процедура?
В среднем — от одного до трёх месяцев, в зависимости от сложности поиска владельца и решения суда.
Можно ли вернуть авто после суда?
Нет, если решение уже вступило в силу, транспорт отправляется на утилизацию.
Мифы и правда
Миф: утилизируют все старые машины подряд.
Правда: только те, что долгое время находятся без движения и не имеют владельца.
Миф: можно бесплатно забрать чужой автомобиль после утилизации.
Правда: это запрещено законом — все машины разбираются на части.
Миф: утилизация вредна для экологии.
Правда: современные перерабатывающие предприятия соблюдают экологические стандарты, извлекая вторсырье без ущерба окружающей среде.
Исторический контекст
Проблема "автозаброшек" в Москве существует давно. Ещё в 2000-х годах власти пытались её решить на уровне районных управ, но без единых правил дело продвигалось медленно. Ситуация изменилась после запуска цифровых сервисов и появления специализированных операторов. Теперь утилизация стала частью системной городской программы по благоустройству и безопасности.
