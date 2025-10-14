Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:04

Город объявил охоту на "мёртвые" авто: как Москва избавляется от заброшенного транспорта

В Москве за три месяца вывезли более 1,2 тысячи брошенных автомобилей — заммэра Бирюков

В Москве продолжают активно бороться с брошенными автомобилями, которые годами занимают парковочные места и мешают движению. За последние месяцы со столичных улиц вывезли более 1,2 тысячи таких машин. Их утилизацией занимается региональный оператор АО "Экотехпром", который с 1 июля 2025 года приступил к новой задаче — переработке бесхозяйного автотранспорта.

"С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Почему брошенные автомобили — это проблема

Автомобили, оставленные без присмотра, часто становятся настоящей головной болью для коммунальных служб. Они не только портят внешний вид дворов и улиц, но и мешают проезду спецтехники, создают угрозу безопасности. Повреждённые после аварий машины могут представлять пожарную опасность или использоваться для хранения опасных предметов.

Кроме того, пустующие авто занимают парковочные зоны, которых и без того не хватает в мегаполисе. Особенно остро проблема ощущается в спальных районах, где каждый квадратный метр пространства востребован.

Как проходит процесс утилизации

Механизм избавления от бесхозных машин включает несколько этапов:

  1. сначала о подозрительном автомобиле сообщают жители или коммунальные службы.

  2. создаётся специальная комиссия, которая проверяет транспорт и пытается найти владельца.

  3. если собственник не откликается, машину эвакуируют на специализированную стоянку.

  4. далее суд признаёт её бесхозяйной, и автомобиль отправляют на переработку.

Этот процесс полностью прозрачный и позволяет городу действовать строго в рамках закона, исключая риск ошибочного изъятия имущества.

Что происходит с утилизированными авто

После признания автомобиля бесхозяйным он передаётся на переработку. Большинство таких машин разбирают на металл и пластик, которые затем идут на вторичное использование. Таким образом, решается не только транспортная, но и экологическая задача — снижается количество отходов и вредных выбросов, связанных с ржавлением и утечками технических жидкостей.

Советы шаг за шагом: что делать, если во дворе стоит "заброшка"

  1. Сообщите о машине в районную управу или через портал "Наш город".

  2. Сделайте фото и укажите точный адрес.

  3. Дождитесь проверки комиссии.

  4. Если авто признают брошенным, его уберут со двора в течение нескольких недель.

Горожане активно используют цифровые сервисы для уведомлений: по статистике, треть всех случаев выявления бесхозяйного транспорта начинается именно с обращения жителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать старые машины во дворе.
    Последствие: они могут стать убежищем для бездомных животных или источником возгорания.
    Альтернатива: сообщить о проблеме через онлайн-сервис, ускорив процесс проверки.

  • Ошибка: самостоятельно перемещать чужой автомобиль.
    Последствие: нарушение закона и возможная ответственность.
    Альтернатива: действовать только через уполномоченные структуры.

А что если владелец нашёлся?

Если собственник появляется до решения суда, он может забрать транспортное средство со спецстоянки, оплатив расходы на эвакуацию и хранение. После этого машину нужно привести в порядок или снять с учета, чтобы избежать повторного попадания под проверку.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы
Освобождение общественных территорий Возможные споры с владельцами
Улучшение пожарной безопасности Судебные процедуры занимают время
Повышение эстетики городских дворов Требуются ресурсы на хранение авто
Вторичное использование материалов Не все машины подлежат переработке

FAQ

Как узнать, признана ли машина бесхозяйной?
Информацию можно запросить в управе района или на сайте "Экотехпром".

Сколько времени занимает процедура?
В среднем — от одного до трёх месяцев, в зависимости от сложности поиска владельца и решения суда.

Можно ли вернуть авто после суда?
Нет, если решение уже вступило в силу, транспорт отправляется на утилизацию.

Мифы и правда

Миф: утилизируют все старые машины подряд.
Правда: только те, что долгое время находятся без движения и не имеют владельца.

Миф: можно бесплатно забрать чужой автомобиль после утилизации.
Правда: это запрещено законом — все машины разбираются на части.

Миф: утилизация вредна для экологии.
Правда: современные перерабатывающие предприятия соблюдают экологические стандарты, извлекая вторсырье без ущерба окружающей среде.

Исторический контекст

Проблема "автозаброшек" в Москве существует давно. Ещё в 2000-х годах власти пытались её решить на уровне районных управ, но без единых правил дело продвигалось медленно. Ситуация изменилась после запуска цифровых сервисов и появления специализированных операторов. Теперь утилизация стала частью системной городской программы по благоустройству и безопасности.

