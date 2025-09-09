Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Под слоем пыли в Бельгии нашли автосалон-капсулу времени с редкими спорткарами

В Бельгии нашли заброшенный автосалон Porsche с редкими спорткарами — The Bearded Explorer

В Бельгии случайно наткнулись на удивительное место — заброшенный автосалон, в котором время будто остановилось. Под толстым слоем пыли здесь сохранились редкие спорткары, среди которых настоящие жемчужины автомобильной истории. Видео с находкой опубликовал на YouTube-канале The Bearded Explorer исследователь заброшенных мест.

Забытые Porsche

По словам автора ролика, это когда-то был официальный дилерский центр Porsche. Здесь удалось разглядеть Porsche 356 — легендарную модель, созданную самим Фердинандом Порше. Именно она стала первой в линейке марки и долгое время считалась "родственником" знаменитого Volkswagen Beetle.

Не менее интересным оказался Porsche 928 — первая модель бренда с передним расположением двигателя. В своё время этот автомобиль участвовал в гонках на выносливость, а теперь его судьба оказалась связана с пылью и тишиной заброшенного зала.

В кадр также попал относительно свежий Porsche 911 GT3 RS. Судя по словам исследователя, с него недавно убирали пыль, что только подогревает интерес: возможно, кто-то ещё наведывался сюда совсем недавно.

Сюрприз под брезентом

Однако главным открытием стал автомобиль, стоящий особняком и скрытый под плотным чехлом. Приоткрыв его, блогер увидел знакомые очертания — перед ним оказался DeLorean DMC-12. Машина с клиновидным кузовом давно превратилась в символ эпохи 1980-х, а после фильмов "Назад в будущее" и вовсе обрела культовый статус.

Атмосфера находки

Зрители отмечают, что это место похоже на своеобразную капсулу времени. Среди тишины и пыли прошлого всё ещё можно почувствовать дух легендарных гонок и амбиций брендов, оставивших яркий след в истории.

