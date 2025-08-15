Хочешь кубики на животе? Этот ролик сделает их быстрее, чем ты думаешь
Хотите идеальный пресс? По мнению фитнес-эксперта Ирины Ротач, лучший помощник в этом — ролик для пресса. Об этом она рассказала изданию Men Today.
Почему ролик так эффективен
Это компактное устройство прорабатывает не только прямую, поперечную и косые мышцы живота, но и широчайшие мышцы спины, а также стабилизаторы корпуса. Главное упражнение — раскатка — укрепляет весь кор и помогает сформировать рельефный силуэт.
Техника выполнения
Ротач советует выполнять упражнение медленно, с полным контролем положения таза и корпуса.
Важно избегать ошибок:
- чрезмерного сгибания локтей;
- потери натяжения ягодиц.
Сколько делать
Для начинающих подойдёт 1-3 подхода по 5-10 повторений. С ростом тренированности можно увеличивать количество.
