Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:18

Хочешь кубики на животе? Этот ролик сделает их быстрее, чем ты думаешь

Фитнес-эксперт Ротач назвала ролик для пресса эффективным инструментом для тренировки кора

Хотите идеальный пресс? По мнению фитнес-эксперта Ирины Ротач, лучший помощник в этом — ролик для пресса. Об этом она рассказала изданию Men Today.

Почему ролик так эффективен

Это компактное устройство прорабатывает не только прямую, поперечную и косые мышцы живота, но и широчайшие мышцы спины, а также стабилизаторы корпуса. Главное упражнение — раскатка — укрепляет весь кор и помогает сформировать рельефный силуэт.

Техника выполнения

Ротач советует выполнять упражнение медленно, с полным контролем положения таза и корпуса.
Важно избегать ошибок:

  • чрезмерного сгибания локтей;
  • потери натяжения ягодиц.

Сколько делать

Для начинающих подойдёт 1-3 подхода по 5-10 повторений. С ростом тренированности можно увеличивать количество.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи Mayo Clinic перечислили упражнения йоги, которых следует избегать беременным сегодня в 6:50

Йога, которая может навредить: позы, о которых будущие мамы не догадываются

Йога при беременности может быть полезной, но не все асаны безопасны. Узнайте, какие позы стоит избегать и чем их заменить для здоровья мамы и малыша.

Читать полностью » Короткие интенсивные тренировки снижают риск смерти на 18% — исследование European Heart Journal сегодня в 6:10

Эти привычки на тренировках тихо убивают прогресс и подрывают здоровье

Вы уверены, что тренируетесь правильно? Эксперты назвали ошибки, которые мешают прогрессу, и рассказали, как их избежать, чтобы достичь максимальных результатов.

Читать полностью » Как тренировать грудь и спину с эспандером дома — рекомендации Татьяны Скотт сегодня в 5:50

Как эспандер превращает обычную тренировку в силовой марафон

Эффективная тренировка груди и спины без тренажёров и штанги: всё, что нужно — это резиновая лента и 20 минут вашего времени.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям раскрыл нормы подходов и повторений с гантелями сегодня в 5:10

Гантели, которые заменят целый спортзал: неожиданный эффект простых тренировок

Простое, но мощное оружие для силы и выносливости — гантели. Разбираем лучшие упражнения и схемы, чтобы тренировки работали на результат.

Читать полностью » Как тренировать ягодицы для тонуса и объёма: рекомендации Холли Перкинс сегодня в 4:50

Как тренировки меняют форму ягодиц за месяцы, а не годы

Узнайте, как всего за 4–6 недель начать видеть результат и что нужно делать, чтобы навсегда изменить форму и тонус ягодиц.

Читать полностью » Тренер объяснил, как экономить силы при гребле и лазании по канату сегодня в 4:46

Гребля и канат могут выбить из сил за полминуты — спасёт одно простое движение

Тренировка, где побеждает не только сила, но и техника: гребля, подъемы по канату и секрет, как пройти все раунды без потери темпа.

Читать полностью » Эмили Маклафлин перечислила основные причины потери равновесия при приседаниях сегодня в 4:10

Приседания, которые вы делаете неправильно: ошибка, разрушающая суставы

Почему приседания даются не всем и как исправить ошибки, из-за которых страдают колени и спина? Советы тренера и эффективные упражнения внутри.

Читать полностью » Какие мышцы работают при фронтальном и классическом приседе — объясняют специалисты по фитнесу сегодня в 3:50

Присед, который прокачает мышцы в два раза быстрее, чем привычный

Два похожих упражнения со штангой работают по-разному. Разбираем, чем фронтальный присед отличается от классического и какой вариант выбрать именно вам.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Отказ кошки от питья при интересе к воде может быть связан с болезнями зубов или почек
Еда

Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления
Авто и мото

Что такое одометр и как он помогает при покупке подержанных автомобилей
Красота и здоровье

Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней
Дом

Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире
Садоводство

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Наука и технологии

В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru