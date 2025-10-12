Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:32

Раскатка, от которой тает живот: ролик для пресса снова в центре внимания

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, почему ролик для пресса считается универсальным тренажёром

Рельефный живот и крепкий кор — мечта многих, кто занимается фитнесом. Однако не все упражнения одинаково эффективны. Среди множества тренажёров и методик есть один, который выделяется своей простотой и результативностью — ролик для пресса. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today рассказала, почему именно этот снаряд помогает развить мышцы кора и добиться видимого результата.

Почему ролик для пресса — универсальный тренажёр

"Ролик для пресса поможет развить рельефный корпус", — заявила Ирина Ротач.

Главное преимущество ролика — комплексное воздействие. Во время раскатки активно работают не только мышцы живота, но и спина, плечи, ягодицы и даже бёдра. Упражнение развивает выносливость и укрепляет стабилизаторы — мышцы, отвечающие за удержание правильной осанки и баланса.

"Это устройство помогает укрепить мышцы кора через упражнение раскатки, которое задействует прямую, поперечную и косые мышцы живота, широчайшие мышцы спины и ряд других стабилизаторов", — подчеркнула эксперт.

Что такое мышцы кора

Мышцы кора — это не только пресс. Это целая группа, включающая глубокие мышцы спины, живота и таза. Они обеспечивают устойчивость позвоночника и правильную осанку, а также участвуют в каждом движении тела — от ходьбы до поднятия сумки.

Мышца Функция Активируется при раскатке
Прямая мышца живота Сгибает корпус вперёд Да
Поперечная мышца Стабилизирует позвоночник Да
Косые мышцы Отвечают за вращения и наклоны Да
Широчайшие мышцы спины Поддерживают корпус при движении Да
Ягодичные мышцы Фиксируют таз Да

Техника выполнения упражнения

Ирина Ротач отметила, что техника выполнения играет решающую роль в эффективности упражнения.

"Медленное перекатывание с контролем положения таза и корпуса — основа правильной работы с роликом", — объяснила фитнес-эксперт.

Пошаговая инструкция

  1. Встаньте на колени, держите ролик двумя руками.

  2. Спину держите прямой, мышцы пресса напряжены.

  3. Медленно раскатывайте ролик вперёд, пока корпус не окажется почти параллельным полу.

  4. Не прогибайтесь в пояснице и не сгибайте локти.

  5. Задержитесь в крайней точке на секунду и медленно вернитесь обратно.

Сколько повторений делать

"Для начинающих достаточно одного-трёх подходов по 5-10 повторений", — рекомендовала Ротач.

Постепенно количество подходов можно увеличить до трёх-пяти, а повторений — до 15-20.

Уровень подготовки Подходы Повторения
Новичок 1-3 5-10
Средний уровень 3 10-15
Продвинутый 4-5 15-20

А что если мышцы болят после раскатки?

Небольшая боль на следующий день — нормальное явление, особенно если упражнение выполняется впервые. Это результат микротравм мышечных волокон, после которых мышцы становятся крепче.

Чтобы восстановление проходило комфортно:

  • не тренируйте пресс два дня подряд;

  • пейте больше воды;

  • сделайте лёгкую растяжку;

  • при сильной боли — примените холодный компресс.

FAQ

Можно ли использовать ролик при болях в пояснице?
Только после консультации с врачом. При хронических проблемах лучше заменить упражнение планкой.

Нужно ли напрягать ягодицы при раскатке?
Да, это стабилизирует таз и защищает позвоночник.

Подходит ли упражнение женщинам после родов?
Да, но не раньше чем через 3-4 месяца, после разрешения специалиста.

Сколько раз в неделю делать раскатку?
2-3 раза, чтобы мышцы успевали восстановиться.

Помогает ли ролик убрать живот?
Да, но в сочетании с питанием и аэробной нагрузкой.

