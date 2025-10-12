Раскатка, от которой тает живот: ролик для пресса снова в центре внимания

Рельефный живот и крепкий кор — мечта многих, кто занимается фитнесом. Однако не все упражнения одинаково эффективны. Среди множества тренажёров и методик есть один, который выделяется своей простотой и результативностью — ролик для пресса. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today рассказала, почему именно этот снаряд помогает развить мышцы кора и добиться видимого результата.

Почему ролик для пресса — универсальный тренажёр

"Ролик для пресса поможет развить рельефный корпус", — заявила Ирина Ротач.

Главное преимущество ролика — комплексное воздействие. Во время раскатки активно работают не только мышцы живота, но и спина, плечи, ягодицы и даже бёдра. Упражнение развивает выносливость и укрепляет стабилизаторы — мышцы, отвечающие за удержание правильной осанки и баланса.

"Это устройство помогает укрепить мышцы кора через упражнение раскатки, которое задействует прямую, поперечную и косые мышцы живота, широчайшие мышцы спины и ряд других стабилизаторов", — подчеркнула эксперт.

Что такое мышцы кора

Мышцы кора — это не только пресс. Это целая группа, включающая глубокие мышцы спины, живота и таза. Они обеспечивают устойчивость позвоночника и правильную осанку, а также участвуют в каждом движении тела — от ходьбы до поднятия сумки.