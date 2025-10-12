Раскатка, от которой тает живот: ролик для пресса снова в центре внимания
Рельефный живот и крепкий кор — мечта многих, кто занимается фитнесом. Однако не все упражнения одинаково эффективны. Среди множества тренажёров и методик есть один, который выделяется своей простотой и результативностью — ролик для пресса. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today рассказала, почему именно этот снаряд помогает развить мышцы кора и добиться видимого результата.
Почему ролик для пресса — универсальный тренажёр
"Ролик для пресса поможет развить рельефный корпус", — заявила Ирина Ротач.
Главное преимущество ролика — комплексное воздействие. Во время раскатки активно работают не только мышцы живота, но и спина, плечи, ягодицы и даже бёдра. Упражнение развивает выносливость и укрепляет стабилизаторы — мышцы, отвечающие за удержание правильной осанки и баланса.
"Это устройство помогает укрепить мышцы кора через упражнение раскатки, которое задействует прямую, поперечную и косые мышцы живота, широчайшие мышцы спины и ряд других стабилизаторов", — подчеркнула эксперт.
Что такое мышцы кора
Мышцы кора — это не только пресс. Это целая группа, включающая глубокие мышцы спины, живота и таза. Они обеспечивают устойчивость позвоночника и правильную осанку, а также участвуют в каждом движении тела — от ходьбы до поднятия сумки.
|Мышца
|Функция
|Активируется при раскатке
|Прямая мышца живота
|Сгибает корпус вперёд
|Да
|Поперечная мышца
|Стабилизирует позвоночник
|Да
|Косые мышцы
|Отвечают за вращения и наклоны
|Да
|Широчайшие мышцы спины
|Поддерживают корпус при движении
|Да
|Ягодичные мышцы
|Фиксируют таз
|Да
Техника выполнения упражнения
Ирина Ротач отметила, что техника выполнения играет решающую роль в эффективности упражнения.
"Медленное перекатывание с контролем положения таза и корпуса — основа правильной работы с роликом", — объяснила фитнес-эксперт.
Пошаговая инструкция
-
Встаньте на колени, держите ролик двумя руками.
-
Спину держите прямой, мышцы пресса напряжены.
-
Медленно раскатывайте ролик вперёд, пока корпус не окажется почти параллельным полу.
-
Не прогибайтесь в пояснице и не сгибайте локти.
-
Задержитесь в крайней точке на секунду и медленно вернитесь обратно.
Сколько повторений делать
"Для начинающих достаточно одного-трёх подходов по 5-10 повторений", — рекомендовала Ротач.
Постепенно количество подходов можно увеличить до трёх-пяти, а повторений — до 15-20.
|Уровень подготовки
|Подходы
|Повторения
|Новичок
|1-3
|5-10
|Средний уровень
|3
|10-15
|Продвинутый
|4-5
|15-20
А что если мышцы болят после раскатки?
Небольшая боль на следующий день — нормальное явление, особенно если упражнение выполняется впервые. Это результат микротравм мышечных волокон, после которых мышцы становятся крепче.
Чтобы восстановление проходило комфортно:
-
не тренируйте пресс два дня подряд;
-
пейте больше воды;
-
сделайте лёгкую растяжку;
-
при сильной боли — примените холодный компресс.
FAQ
Можно ли использовать ролик при болях в пояснице?
Только после консультации с врачом. При хронических проблемах лучше заменить упражнение планкой.
Нужно ли напрягать ягодицы при раскатке?
Да, это стабилизирует таз и защищает позвоночник.
Подходит ли упражнение женщинам после родов?
Да, но не раньше чем через 3-4 месяца, после разрешения специалиста.
Сколько раз в неделю делать раскатку?
2-3 раза, чтобы мышцы успевали восстановиться.
Помогает ли ролик убрать живот?
Да, но в сочетании с питанием и аэробной нагрузкой.
