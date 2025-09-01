Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Пресс под угрозой: самые частые ошибки при классических упражнениях

Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку

Когда речь заходит о тренировке пресса, многие вспоминают скучные уроки физкультуры с привычными подъемами корпуса. Но классические скручивания и сит-апы — далеко не единственный способ проработать мышцы живота. Существует десятки вариаций, которые делают процесс интереснее и позволяют нагрузить пресс с разных сторон.

Почему стоит разнообразить упражнения на пресс

Обычные скручивания в первую очередь воздействуют на прямую мышцу живота. Однако есть и другие зоны, до которых классические упражнения почти не "добираются". Например, ножницы помогают проработать нижнюю часть пресса, а боковые скручивания нагружают косые мышцы. При этом важно помнить: один только набор упражнений не сделает пресс рельефным — большую роль играют питание и общий уровень физической активности.

Базовые варианты

  1. Стандартное скручивание
    Лучше начать именно с него. Лягте на спину, согните колени, стопы прижмите к полу. Руки заведите за голову, локти разведите в стороны. На выдохе подтяните живот к позвоночнику и приподнимите плечи, а затем плавно вернитесь в исходное положение.

  2. Скручивание с отягощением
    Когда техника освоена, можно подключить небольшой медбол или гантель весом от 2-3 кг. Снаряд держат у груди, выполняя движение так же, как и в базовой версии.

  3. Обратное скручивание
    Упражнение для нижнего пресса. Лягте на спину, согнутые под прямым углом ноги поднимите в "столик". На выдохе напрягите живот и приподнимите таз, направляя колени вверх.

Более сложные вариации

  1. Скручивание с поднятыми ногами
    Похоже на стандартное, но ноги держат в положении "столика". Для усложнения можно слегка отрывать таз от пола одновременно с подъемом плеч.

  2. Скручивание на фитболе
    Мяч создаёт нестабильность, благодаря чему мышцы включаются активнее. Лягте на мяч так, чтобы он поддерживал поясницу, и поднимайте корпус, избегая резких движений.

  3. Фитбол + медбол
    Это вариант для продвинутых: лежа на фитболе, держите медбол над грудью и выполняйте скручивания.

  4. "Лягушачье" скручивание
    Ноги согнуты и разведены в стороны, стопы вместе. На подъёме корпуса колени тянутся к локтям.

  5. "Велосипед"
    Одна из самых популярных вариаций. Подъём плеч совмещается с перекрестным движением: левое колено тянется к правому плечу и наоборот.

Для косых и глубоких мышц

  1. Боковое скручивание
    Выполняется с коленями, опущенными набок. Подъём корпуса сопровождается лёгким разворотом.

  2. Полный сит-ап
    Подъём всего корпуса до сидячего положения. Можно фиксировать стопы под мебелью или попросить партнёра подержать ноги.

  3. Сит-ап с разведёнными ногами
    Более гибкий вариант: колени раздвинуты, стопы вместе у паха. Руки вытягиваются за голову, подъём идёт с большим диапазоном движения.

  4. "Бегущий человек"
    При подъёме корпуса выполняется перекрестное движение плеча и колена, имитирующее танцевальный шаг.

  5. "Дракон флаг"
    Самое сложное упражнение в списке. Лёжа на скамье, нужно поднять всё тело от плеч до стоп в одну линию и плавно опускать вниз, сохраняя напряжение.

Дополнительные упражнения

  1. Пульсирующее обратное скручивание
    Ноги прямые вверх, таз поднимается короткими импульсами.

  2. V-образные подъемы
    Корпус и ноги одновременно поднимаются и встречаются в точке, образуя букву V.

  3. V-апы с медболом
    Та же техника, но с утяжелением в руках.

  4. Обратное скручивание на фитболе
    Вместо пресса работает спина: лёжа животом на мяче, поднимают корпус.

  5. Скручивания "ножницы"
    Лёжа на спине, ноги поочередно поднимаются и опускаются, создавая нагрузку на нижний пресс.

  6. Боковое скручивание в планке
    Из положения боковой планки подтягивается колено к локтю.

Регулярно меняя упражнения, можно проработать пресс с разных сторон и избавиться от рутины. Выберите 3-4 варианта и включайте их в каждую тренировку, чередуя нагрузку. Так вы не только укрепите мышцы живота, но и получите более разнообразные ощущения от занятий.

