Скручивания для пресса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:30

Поздняя тренировка сбивает биоритмы: чем опасен вечерний пресс

Учёные рассказали, как вечерние тренировки влияют на сон и циркадные ритмы

Время для тренировки пресса выбирает каждый сам. Одни делают её ранним утром, другие — ближе к ночи. Но если есть возможность выбирать, врачи советуют учитывать не только личные привычки, но и особенности организма. От этого зависит эффективность упражнений и здоровье спины.

Почему утро не лучшее время для пресса

После сна позвоночник немного увеличивается в длину — диски между позвонками насыщаются жидкостью и становятся более уязвимыми. Врачи отмечают, что утром человек может быть выше на сантиметр, чем вечером.

Многие упражнения на пресс создают дополнительное давление на позвоночник, особенно скручивания и подъёмы корпуса. В этот момент риск повредить межпозвоночные диски выше всего. Поэтому делать интенсивные скручивания сразу после пробуждения не рекомендуется.

Опасность поздних тренировок

Поздно вечером тело тоже не готово к нагрузке. Дело не только в усталости, накопившейся за день. Физическая активность активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за "режим бодрствования". В результате после вечернего комплекса упражнений может быть сложно уснуть.

Кроме того, если откладывать спорт на позднее время, часто вмешиваются дела: работа, семейные заботы, встречи. В итоге тренировка может вовсе выпасть из графика.

Оптимальный вариант

Специалисты считают, что лучшее время для упражнений на пресс — вторая половина дня или ранний вечер. В этот период позвоночник меньше подвержен нагрузкам, а сама тренировка помогает поддерживать правильный биоритм.

Но главный принцип остаётся прежним: регулярность важнее времени суток. Если вы занимаетесь каждый день в одно и то же время, организм привыкает, и тренировки становятся более эффективными. Об этом говорит исследование, опубликованное в журнале Obesity в 2019 году: люди, которые занимались в одно и то же время, были более активными, независимо от того, тренировались они утром или вечером.

Как адаптировать тренировки под разное время суток

Если времени хватает только утром, выбирайте статические упражнения, например планку и её вариации. Они укрепляют мышцы живота и спины, не создавая избыточного давления на позвоночник.

Если же занятия выпадают на поздний вечер, стоит снизить интенсивность. Завершите тренировку расслабляющей растяжкой или короткой медитацией. При этом важно закончить занятия минимум за полтора часа до сна, чтобы организм успел "переключиться".

Зачем укреплять пресс

Сильный пресс — это не только эстетика. Мышцы кора поддерживают позвоночник, участвуют в каждом движении: от подъёма сумки до езды на велосипеде. Чем крепче мышцы живота и спины, тем легче переносить физические нагрузки и бытовые дела.

Даже если упражнения выполняются не идеально регулярно, они всё равно помогают сохранить здоровье спины и улучшить качество жизни. Главное — избегать крайностей и выбирать тот режим, который действительно подходит вашему телу.

