Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Одно движение с аб-роллером — и мышцы получают нагрузку, сравнимую с тяжёлой тренировкой

Учёные из Ace Fitness подтвердили эффективность аб-роллера как замену скручиваний

Колесо для пресса выглядит примитивно — пара ручек и одно колесо. Но простота устройства обманчива. Этот снаряд активно используют как новички, так и спортсмены с опытом, ведь он задействует не только мышцы живота, но и плечевой пояс, спину и руки. При регулярных тренировках с аб-роллером можно значительно укрепить корпус, улучшить осанку и повысить общую физическую выносливость.

Зачем нужен аб-роллер

Главная задача этого тренажёра — нагрузка на мышцы пресса. Когда человек выполняет перекаты вперёд, его корпус работает на пределе, чтобы не допустить прогиба в пояснице. В этот момент активно включаются прямые мышцы живота, которые формируют "кубики", и глубокие стабилизаторы — поперечная мышца. Именно они удерживают позвоночник в безопасном положении. Благодаря этому упражнение считается более эффективным, чем привычные скручивания. Исследование Ace Fitness подтверждает: тренажёры для пресса дают результат, сопоставимый с классической "качалкой" корпуса.

Мышцы-стабилизаторы: скрытая работа

Колесо задействует не только пресс. При раскатке тело удерживается за счёт плеч, широчайших мышц спины, трицепсов и даже бёдер. Эти группы работают изометрически, то есть без видимого движения, но именно они не позволяют корпусу "провалиться" вниз. По сути, одно упражнение превращается в комплексную тренировку всего тела.

Облегчённый вариант: фитбол

Новичкам часто сложно освоить колесо сразу. Для начала лучше попробовать аналог — раскатку на фитболе. Нужно встать на колени, упереться локтями в мяч и аккуратно выкатывать его вперёд. При этом мышцы корпуса получают ту же нагрузку, но с меньшей амплитудой и риском травмы. Постепенно можно увеличивать количество повторов: начинать с 12-15, затем добавлять подходы, доводя до трёх серий.

Классическая техника: с колен

Когда мышцы окрепнут, можно переходить к стандартному варианту. Исходное положение — колени на полу, руки на колесе. Двигаясь вперёд, спортсмен старается максимально вытянуть руки и приблизить грудь к полу. При этом пресс работает в статике, не позволяя пояснице прогибаться. На первых порах лучше ограничить амплитуду, а затем постепенно раскатываться дальше. Оптимально выполнять 2-3 подхода по 6-8 повторов, каждую неделю прибавляя по два.

Полная раскатка: уровень профи

Следующая ступень — полная раскатка из упора лёжа. В этом варианте спортсмен стоит на носках, держа колесо под плечами, и медленно выкатывает его вперёд. Упражнение требует колоссальной силы и контроля: тело полностью зависает над полом, поддерживается только руками и стопами. Достаточно 3-5 повторений, чтобы почувствовать, насколько сильно включаются мышцы кора. Такой уровень доступен лишь после нескольких месяцев регулярных занятий.

Экстремальный вариант

Существуют и более сложные техники — например, раскатка из положения стоя. В этом случае человек наклоняется и, держа колесо в руках, выкатывает его вперёд до полного горизонтального положения. Всё тело при этом держится на весу. Этот способ часто используют в реабилитационных программах для людей с травмами нижних конечностей, так как он отлично развивает силу верхнего пояса.

Рекомендации для безопасных тренировок

• Перед занятием обязательно разогревайте мышцы спины и плеч.
• Начинайте с минимальной амплитуды и постепенно увеличивайте её.
• Следите за дыханием: выдыхайте при движении вперёд и вдыхайте при возврате.
• Никогда не допускайте прогиба поясницы — это главный источник травм.
• Делайте перерывы между подходами не менее минуты.

Аб-роллер — один из самых доступных, но при этом эффективных снарядов. Он помогает укрепить пресс, развить стабилизаторы и сделать тело более функциональным. Главное — терпение, регулярность и правильная техника.

