Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Кубики или разочарование: чем заканчиваются ежедневные упражнения на пресс

Приседания эффективнее для пресса чем скручивания — врачи

Каждый, кто хоть раз решал "сделать пресс к лету", наверняка задумывался о том, что будет, если выполнять по сотне скручиваний ежедневно. На первый взгляд кажется: чем больше подходов, тем быстрее появятся кубики. Но реальность другая. Вместо рельефного живота можно получить только боль в мышцах и разочарование. Скручивания и их "старший брат" — подъём корпуса — действительно задействуют мышцы пресса, но далеко не являются лучшими упражнениями для достижения формы.

Почему одних скручиваний недостаточно

Главная цель тренировок — не только укрепить отдельную мышцу, а привести тело в тонус, развить выносливость и силу. Простые скручивания могут стать частью программы, но сами по себе они не изменят фигуру. Видимый пресс появляется лишь тогда, когда слой жира становится минимальным. Если он остаётся, даже сильные мышцы будут скрыты. Для этого нужен комплекс: правильное питание, кардио и силовые тренировки.

Оптимальное количество повторений

Скручивания можно включать в тренировки, но в умеренных количествах. Как и любые другие упражнения, они эффективны при 2-3 подходах по 10-12 повторов. Такой режим не перегружает мышцы и помогает развивать силу. Чтобы нагрузка не стала скучной и однообразной, стоит чередовать разные варианты: обратные скручивания, "велосипед" и упражнения на косые мышцы. Разнообразие позволит задействовать весь пресс, а не только прямую мышцу живота.

Основы правильного подхода

Для того чтобы реально "войти в форму", мало сосредоточиться на одном упражнении. Необходим калорийный дефицит — простое правило "тратишь больше, чем получаешь". Однако ограничиваться только цифрами в тарелке тоже нельзя. Важно, какие продукты выбираются. Полезные источники белка, овощи, фрукты, клетчатка и минимум добавленного сахара — вот база. Сокращение соли и насыщенных жиров также помогает нормализовать вес и поддерживать здоровье сердца.

Нормы активности по рекомендациям специалистов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США напоминают: для поддержания формы взрослому человеку достаточно 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной. Это может быть бег, плавание, езда на велосипеде или энергичные тренировки. Для снижения веса обычно требуется больше. Помимо этого, как минимум дважды в неделю нужно уделять внимание силовым упражнениям: гантели, тренажёры или работа с собственным весом. Важно прорабатывать не только пресс, но и спину, руки, плечи, ягодицы и ноги — только так мышцы развиваются гармонично.

Эффективные упражнения для пресса

Если цель — сильный и подтянутый живот, полезно включить в программу более результативные движения.

  1. Планка. Упор на предплечьях и носках, тело вытянуто в одну линию. Мышцы пресса напряжены, спина ровная. Достаточно удерживать позу сначала 20-30 секунд, постепенно увеличивая время. Это упражнение прорабатывает не только пресс, но и спину, плечи и ноги.

  2. Велосипед. Лёжа на спине, руки у висков, ноги подняты под углом 45 градусов. Поочерёдные скручивания "локоть к колену" имитируют движение педалей и активно включают косые мышцы.

  3. Обратные скручивания. В положении лёжа ноги подтягиваются к груди, при этом нижний пресс получает максимальную нагрузку.

Как построить результативный план

Идеальная стратегия — чередование кардионагрузки и силовых тренировок. Бег, плавание или энергичные прогулки помогают сжигать калории, а работа с весом формирует мышцы. Скручивания можно оставить как дополнительный элемент, но упор стоит делать на комплексность. Даже самые эффективные упражнения будут мало заметны, если питание не выстроено правильно. Только сочетание движения и здорового рациона позволит увидеть пресс и укрепить здоровье.

