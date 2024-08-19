Опрос ВЦИОМ показал, что большая часть россиян проголосовала бы за Трампа

Если бы россияне имели право участвовать в выборах президента США, то большинство граждан отдали бы предпочтение Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кандидатуру Трампа поддержало бы 37% россиян. Его конкурентка, демократ Камала Харрис, смогла бы заручиться поддержкой лишь 8% участников опроса. При этом 40% респондентов заявили, что вовсе не стали бы участвовать в голосовании.
Социологи подчеркивают, что больше всего сторонников Трампа среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (56%), а также среди граждан с высоким уровнем дохода (42%).
По данным опроса, национальные интересы России в этом контексте не имеют значения: 50% респондентов считают, что результаты президентских выборов в США никак не влияют на нашу страну.
27% опрошенных считают, что возвращение Трампа в Белый дом больше отвечает национальным интересам России. Подобное мнение о Харрис выразили лишь 4% участников опроса.
Сообщается, что наибольшее внимание к выборам в США уделяют респонденты старше 60 лет (66%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), а также люди с высшим образованием (63%).
Фото: commons.wikimedia.org
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