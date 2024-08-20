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Названо простое средство для борьбы со слизнями
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Слизни больше не проблема: откройте секрет идеальной обработки сада

Названо простое средство для борьбы со слизнями

Лето постепенно подходит к концу, но расслабляться ещё рано. Впереди нас ждут важные дела: уборка урожая, подготовка почвы к новому сезону и активная борьба с вредителями.

Среди главных неприятелей огородников — слизни, которые не только размножаются с поразительной скоростью, но и являются переносчиками различных болезней.

Хотя в магазинах можно найти множество химических средств для борьбы с этими вредителями, они часто негативно влияют на качество урожая и истощают плодородный слой почвы.

Опытные дачники предпочитают использовать проверенные народные методы, которые нередко оказываются не менее эффективными, чем покупные средства.

Как действовать: Для борьбы со слизнями понадобится 10%-ный нашатырный спирт. Разведите 2 столовые ложки этого средства в 10 литрах воды.

Затем полученным раствором необходимо обработать растительность в местах, где обычно скрываются слизни, с помощью лейки или опрыскивателя.

Считается, что достаточно полить траву этим аммиачным раствором, чтобы вредители быстро покинули ваш участок.

Важно не откладывать обработку на позднюю осень, так как с приближением холодов слизни прячутся в почве.

Фото: commons.wikimedia.org/ADune (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).

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