По подозрению в убийстве девушки-волонтера во время Олимпийских игр во Франции задержан 48-летний мужчина

Мужчина из Нигерии задержан по подозрению в убийстве девушки-волонтера в Париже

Во Франции задержан 48-летний мужчина, который подозревается в убийстве девушки-волонтёра во время Олимпийских игр 2024 года, сообщает телеканал BFMTV.

Подозреваемый является гражданином Нигерии. Его нашли без сознания неподалёку от тела погибшей. В анализах крови у него были обнаружены следы алкоголя и нескольких лекарств.

Подозреваемый останется под арестом как минимум до четверга.

Заявление о тревожном исчезновении поступило в полицию 18-го округа в понедельник от её бывшего парня. В тот же вечер родственники пропавшей сообщили следователям о полученном сообщении от одного из знакомых, в котором говорилось, что её молодой человек «сделал что-то ужасное».

При первичном осмотре тела была выявлена гематома на левой скуле, а на шее обнаружены следы крови. Партнёр девушки находился в той же комнате.

Ранее в тот день стало известно, что волонтёр Олимпийских игр была найдена мёртвой в своей квартире в Париже в ночь на 13 августа. Во время побочного осмотра тела было установлено, что на левой стороне головы имеется гематома, а на шее - повреждение. Основным подозреваемым в её убийстве стал молодой человек погибшей.

Фото: commons.wikimedia.org