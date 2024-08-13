По подозрению в убийстве девушки-волонтера во время Олимпийских игр во Франции задержан 48-летний мужчина

Во Франции задержан 48-летний мужчина, который подозревается в убийстве девушки-волонтёра во время Олимпийских игр 2024 года, сообщает телеканал BFMTV.
Подозреваемый является гражданином Нигерии. Его нашли без сознания неподалёку от тела погибшей. В анализах крови у него были обнаружены следы алкоголя и нескольких лекарств.
Подозреваемый останется под арестом как минимум до четверга.
Заявление о тревожном исчезновении поступило в полицию 18-го округа в понедельник от её бывшего парня. В тот же вечер родственники пропавшей сообщили следователям о полученном сообщении от одного из знакомых, в котором говорилось, что её молодой человек «сделал что-то ужасное».
При первичном осмотре тела была выявлена гематома на левой скуле, а на шее обнаружены следы крови. Партнёр девушки находился в той же комнате.
Ранее в тот день стало известно, что волонтёр Олимпийских игр была найдена мёртвой в своей квартире в Париже в ночь на 13 августа. Во время побочного осмотра тела было установлено, что на левой стороне головы имеется гематома, а на шее - повреждение. Основным подозреваемым в её убийстве стал молодой человек погибшей.
Фото: commons.wikimedia.org
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