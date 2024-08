Это упражнение сожжет жир и сделает ваше сердце сильным

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл упражнение, которое эффективно помогает сжигать жир и улучшать работу сердца, сообщает Sport24.

По словам Прыгунова, лучшим упражнением для этих целей являются прыжки со скакалкой. Он отметил, что регулярные прыжки развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, стимулируют работу легких и укрепляют опорно-двигательный аппарат, включая мышцы и связки ног, голеностопные и коленные суставы.

Кроме того, прыжки со скакалкой способствуют улучшению координации движений.

Тренер рекомендует начинать с десяти минут ежедневных прыжков. За час интенсивных прыжков можно сжечь от 400 до 800 калорий, а за 15 минут — около 200 калорий.

