Лёд дал трещину: спутники показали, что ждёт айсберг-легенду уже скоро

Айсберг, за судьбой которого учёные следили почти четыре десятилетия, может исчезнуть буквально на глазах. Спутниковые данные указывают на резкое ускорение процессов разрушения, и финал, по оценкам специалистов, уже близок. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА).

Признаки скорого разрушения

Крупнейший в прошлом айсберг планеты А23а может полностью разрушиться в течение нескольких дней или недель. Такой вывод специалисты НАСА сделали на основе свежих спутниковых снимков. На поверхности айсберга отчётливо видны обширные лужи талой воды, из-за которых лёд приобрёл выраженный голубоватый оттенок.

Учёные отмечают, что скопившаяся вода оказывает серьёзное давление на ледяную структуру. Повреждённый айсберг фактически начал "давать течь", поскольку вес воды проламывает лёд и ускоряет его фрагментацию.

"Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг (А23а) может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель… Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент", — говорится в заявлении на сайте НАСА.

Потеря статуса крупнейшего айсберга

В декабре 2025 года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) сообщил, что А23а утратил 67% своей первоначальной площади. В результате он перестал быть крупнейшим айсбергом на планете, уступив это звание айсбергу D15а.

Многолетние наблюдения показывают, что процесс разрушения А23а носит необратимый характер. Потеря площади сопровождалась изменением структуры льда и ускорением таяния, особенно после выхода айсберга на открытую воду.

Текущие координаты и движение

По данным НАСА, в настоящий момент А23а дрейфует в Южной Атлантике, к юго-востоку от Южной Америки. Именно пребывание в более тёплых водах, по мнению специалистов, стало ключевым фактором его быстрого разрушения.

Перемещение айсберга на чистую воду усилило воздействие волн и температуры, что дополнительно ослабило его ледяное основание и ускорило образование трещин.

История айсберга А23а

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 квадратных километров. Более 30 лет он оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, практически не меняя своего положения.

Лишь в середине ноября 2023 года айсберг "проснулся" и вновь начал движение. Весной 2024 года он неожиданно изменил траекторию и стал дрейфовать вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша, после чего оказался в открытых водах, где и началась его быстрая деградация.