© commons.wikimedia.org by Sanna Pudas is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:29

"Вам осталось недолго": провокационный вопрос автору "Песни льда и пламени" обернулся скандалом

Фанатка на WorldCon предложила Джорджу Мартину передать сагу другому автору

Неожиданный момент на конференции WorldCon в Сиэтле обернулся скандалом: Джорджу Мартину прямо намекнули, что ему "осталось недолго", и предложили подумать о том, чтобы закончить сагу другому автору.

Вопрос, которого никто не ожидал

Во время общения с публикой поклонница "Песни льда и пламени" обратилась к писателю с провокационным заявлением.

"Джордж, вы с нами еще ненадолго. Трудный вопрос, который я хотела задать больше относится к Брэндону. Как вы отнесетесь к тому, чтобы кто-то другой взялся и закончил книги?", — спросила фанатка.

Зал тут же отреагировал неодобрительными возгласами. Атмосфера заметно накалилась, и именно этот момент стал поворотным в ходе встречи.

Реакция зала и коллег

Присутствовавший там же Брэндон Сандерсон, известный мастер эпического фэнтези, сразу снял с себя всякие ожидания.

"Только не я", — заявил он.

После этой сцены Джордж Мартин, не сказав ни слова, покинул помещение, а пресс-конференцию завершили досрочно. Для поклонников это стало неожиданным и неприятным финалом мероприятия.

Долгое ожидание "Ветров зимы"

Стоит напомнить, что сейчас Мартин работает над шестой книгой цикла — "Ветра зимы". С момента выхода предыдущего тома прошло уже больше десяти лет.

В 2023 году писатель сообщил, что рукопись новой части готова примерно на три четверти. Однако сроки публикации по-прежнему остаются неопределенными.

