Хоррор играет с нервами: "Тихое место 3" снова переносит премьеру
Релиз третьей части культовой хоррор-франшизы "Тихое место" снова перенесли. Теперь фильм Джона Красински зрители увидят 30 июля 2027 года. Ранее премьера была назначена на 9 июля, однако студия Paramount приняла решение дать проекту немного больше времени. Интересно, что на новую дату у картины пока нет конкурентов в широком прокате, что может сыграть фильму на руку.
Создатель первых двух фильмов, Джон Красински, возвращается к проекту сразу в нескольких ролях — режиссёра, сценариста и продюсера. Но сюжет и состав актеров по-прежнему держатся в секрете. Зрители ожидают, что история вновь будет связана с семьёй Эбботт, которая и стала сердцем первых частей.
Франшиза началась в 2018 году с громкого успеха первого фильма. Его продолжение появилось в 2020-м, а в 2023-м зрители увидели приквел "День первый", ставший хитом проката. Анонс "Тихого места-3" состоялся ещё в 2022 году, и изначально лента планировалась на 2025-й, однако процесс работы растянулся. Продюсер Брэд Фуллер ранее подчёркивал, что съёмки третьей части стартуют сразу после завершения предыдущего проекта Красински.
Сравнение
Разберём, чем отличаются части франшизы и как вписывается новая картина.
|Фильм
|Год выхода
|Основная идея
|Главные актёры
|Итог
|"Тихое место"
|2018
|Семья выживает в мире, где монстры реагируют на звук
|Эмили Блант, Джон Красински
|Успех, номинации, культовый статус
|"Тихое место 2"
|2020
|Продолжение борьбы семьи после трагедии
|Эмили Блант, Киллиан Мёрфи
|Кассовый хит, расширение вселенной
|"День первый" (приквел)
|2023
|Начало нашествия глазами других героев
|Лупита Нионго, Джозеф Куинн
|Один из лидеров года
|"Тихое место-3"
|2027
|Детали держатся в секрете
|Пока неизвестно
|Ожидаемое завершение трилогии
Советы шаг за шагом
-
Следите за новостями студии Paramount и официальными аккаунтами актёров.
-
Пересмотрите первые части, чтобы уловить отсылки, которые могут появиться в новой картине.
-
Обратите внимание на даты предзаказа билетов — обычно они открываются за 2-3 месяца.
-
Если любите мерч, следите за релизами коллекционных изданий: постеры, фигурки, издания на Blu-ray.
-
Для максимального эффекта готовьтесь к просмотру в IMAX — предыдущие части смотрелись особенно впечатляюще на большом экране.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на первые даты релиза.
Последствие: можно разочароваться при переносе и пропустить премьеру.
Альтернатива: подписаться на рассылки кинотеатров и новостные агрегаторы о кино.
-
Ошибка: ждать подробностей сюжета и спойлеров слишком рано.
Последствие: появление фейков и разочарование.
Альтернатива: доверять только проверенным источникам (Deadline, Variety).
-
Ошибка: откладывать просмотр приквела "День первый".
Последствие: потеря контекста к событиям третьей части.
Альтернатива: включить приквел в список обязательного просмотра перед премьерой.
А что если…
А что если третья часть полностью изменит угол зрения и покажет историю уже не семьи Эбботт, а других выживших? Такая идея не исключена: приквел уже доказал, что вселенная "Тихого места" богата персонажами и сюжетами. Это может привести к расширению франшизы и новым проектам.
FAQ
Когда выйдет "Тихое место-3"?
Фильм назначен на 30 июля 2027 года.
Будет ли там Эмили Блант?
Пока состав актёров держится в секрете, но поклонники надеются на её возвращение.
Стоит ли смотреть приквел "День первый"?
Да, он дополняет вселенную и помогает лучше понять начало истории.
Кто снимает фильм?
Джон Красински вернётся в роли режиссёра, сценариста и продюсера.
Мифы и правда
-
Миф: премьера состоится в 2025 году.
Правда: переносы сдвинули релиз на 2027-й.
-
Миф: в фильме точно вернутся все старые актёры.
Правда: состав держится в секрете.
-
Миф: франшиза закончится на третьем фильме.
Правда: Paramount может расширить вселенную приквелами и спин-оффами.
Исторический контекст
-
2018 год: премьера первого фильма, открывшая франшизу.
-
2020 год: продолжение закрепило успех.
-
2022 год: анонс "Тихого места-3".
-
2023 год: приквел "День первый" стал одним из лидеров года.
-
2027 год: новая дата выхода третьей части.
Три интересных факта
-
Первая часть снималась с ограниченным бюджетом, но собрала в десятки раз больше в прокате.
-
На съёмках актёры действительно учились использовать язык жестов, чтобы сцены выглядели реалистично.
-
Саунд-дизайн в фильмах стал одной из главных особенностей — тишина используется как инструмент напряжения.
