Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:14

Хоррор играет с нервами: "Тихое место 3" снова переносит премьеру

Премьера хоррора "Тихое место-3" Джона Красински перенесена на июль 2027 года

Релиз третьей части культовой хоррор-франшизы "Тихое место" снова перенесли. Теперь фильм Джона Красински зрители увидят 30 июля 2027 года. Ранее премьера была назначена на 9 июля, однако студия Paramount приняла решение дать проекту немного больше времени. Интересно, что на новую дату у картины пока нет конкурентов в широком прокате, что может сыграть фильму на руку.

Создатель первых двух фильмов, Джон Красински, возвращается к проекту сразу в нескольких ролях — режиссёра, сценариста и продюсера. Но сюжет и состав актеров по-прежнему держатся в секрете. Зрители ожидают, что история вновь будет связана с семьёй Эбботт, которая и стала сердцем первых частей.

Франшиза началась в 2018 году с громкого успеха первого фильма. Его продолжение появилось в 2020-м, а в 2023-м зрители увидели приквел "День первый", ставший хитом проката. Анонс "Тихого места-3" состоялся ещё в 2022 году, и изначально лента планировалась на 2025-й, однако процесс работы растянулся. Продюсер Брэд Фуллер ранее подчёркивал, что съёмки третьей части стартуют сразу после завершения предыдущего проекта Красински.

Сравнение

Разберём, чем отличаются части франшизы и как вписывается новая картина.

Фильм Год выхода Основная идея Главные актёры Итог
"Тихое место" 2018 Семья выживает в мире, где монстры реагируют на звук Эмили Блант, Джон Красински Успех, номинации, культовый статус
"Тихое место 2" 2020 Продолжение борьбы семьи после трагедии Эмили Блант, Киллиан Мёрфи Кассовый хит, расширение вселенной
"День первый" (приквел) 2023 Начало нашествия глазами других героев Лупита Нионго, Джозеф Куинн Один из лидеров года
"Тихое место-3" 2027 Детали держатся в секрете Пока неизвестно Ожидаемое завершение трилогии

Советы шаг за шагом

  1. Следите за новостями студии Paramount и официальными аккаунтами актёров.

  2. Пересмотрите первые части, чтобы уловить отсылки, которые могут появиться в новой картине.

  3. Обратите внимание на даты предзаказа билетов — обычно они открываются за 2-3 месяца.

  4. Если любите мерч, следите за релизами коллекционных изданий: постеры, фигурки, издания на Blu-ray.

  5. Для максимального эффекта готовьтесь к просмотру в IMAX — предыдущие части смотрелись особенно впечатляюще на большом экране.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на первые даты релиза.
    Последствие: можно разочароваться при переносе и пропустить премьеру.
    Альтернатива: подписаться на рассылки кинотеатров и новостные агрегаторы о кино.

  • Ошибка: ждать подробностей сюжета и спойлеров слишком рано.
    Последствие: появление фейков и разочарование.
    Альтернатива: доверять только проверенным источникам (Deadline, Variety).

  • Ошибка: откладывать просмотр приквела "День первый".
    Последствие: потеря контекста к событиям третьей части.
    Альтернатива: включить приквел в список обязательного просмотра перед премьерой.

А что если…

А что если третья часть полностью изменит угол зрения и покажет историю уже не семьи Эбботт, а других выживших? Такая идея не исключена: приквел уже доказал, что вселенная "Тихого места" богата персонажами и сюжетами. Это может привести к расширению франшизы и новым проектам.

FAQ

Когда выйдет "Тихое место-3"?
Фильм назначен на 30 июля 2027 года.

Будет ли там Эмили Блант?
Пока состав актёров держится в секрете, но поклонники надеются на её возвращение.

Стоит ли смотреть приквел "День первый"?
Да, он дополняет вселенную и помогает лучше понять начало истории.

Кто снимает фильм?
Джон Красински вернётся в роли режиссёра, сценариста и продюсера.

Мифы и правда

  • Миф: премьера состоится в 2025 году.
    Правда: переносы сдвинули релиз на 2027-й.

  • Миф: в фильме точно вернутся все старые актёры.
    Правда: состав держится в секрете.

  • Миф: франшиза закончится на третьем фильме.
    Правда: Paramount может расширить вселенную приквелами и спин-оффами.

Исторический контекст

  • 2018 год: премьера первого фильма, открывшая франшизу.

  • 2020 год: продолжение закрепило успех.

  • 2022 год: анонс "Тихого места-3".

  • 2023 год: приквел "День первый" стал одним из лидеров года.

  • 2027 год: новая дата выхода третьей части.

Три интересных факта

  1. Первая часть снималась с ограниченным бюджетом, но собрала в десятки раз больше в прокате.

  2. На съёмках актёры действительно учились использовать язык жестов, чтобы сцены выглядели реалистично.

  3. Саунд-дизайн в фильмах стал одной из главных особенностей — тишина используется как инструмент напряжения.

