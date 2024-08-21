Зонд TGO обнаружил аномальные эффекты пылевых бурь на атмосферные волны Марса, планетологи использовали данные, собранные российским инструментом ACS на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO", для первого детального анализа гравитационных волн в атмосфере Марса. Это исследование позволило выявить необычные аномалии в воздействии пылевых бурь на эти атмосферные колебания, о чем во вторник сообщила пресс-служба Института космических исследований РАН.

Прибор ACS проводил измерения с орбиты Марса во время последней глобальной пылевой бури, которая бушевала с июня по август 2018 года. В этот период в районе северного полюса была замечена тенденция к уменьшению активности гравитационных волн в нижних слоях атмосферы и её усилению в верхних по сравнению с обычными сезонами. В то же время, в районе южного полюса наблюдалась повышенная активность волн в нижней атмосфере, что стало неожиданным открытием для ученых, так как существующие модели циркуляции не могут объяснить такое поведение.

Это открытие было сделано группой планетологов из России и зарубежных стран в ходе анализа данных, собранных зондом "ЭкзоМарс-TGO" с мая 2018 по февраль 2022 года с помощью инструмента ACS. Как пояснили исследователи, данный прибор способен измерять изменения плотности и температуры различных слоев атмосферы Марса, отслеживая взаимодействие молекул СО2 с солнечным излучением.

Длительная миссия "ЭкзоМарс-TGO" на орбите Марса позволила ученым впервые использовать данные о переменах в температуре и плотности атмосферных слоев для изучения сезонных изменений свойств гравитационных волн. Кроме того, исследователи проанализировали, как изменяются характеристики этих огромных атмосферных колебаний во время мощных пылевых бурь, которые периодически возникают на Марсе. Расчеты показали, что гравитационные волны в атмосфере Марса являются распространенным явлением, и в целом их параметры схожи с аналогичными волнами в земной атмосфере. Однако, ученые также обнаружили необычные аномалии в поведении этих волн в районе южного полюса, что наблюдалось во время пылевых бурь.

Эти аномалии могут значительно влиять на процесс переноса энергии и тепла между различными слоями марсианской атмосферы. Планетологи надеются получить более точные данные и подтвердить существование этих аномалий во время следующей глобальной пылевой бури, которая предположительно может произойти на Марсе в 2024 или 2025 году.

Об атмосферных гравитационных волнах

Атмосферные гравитационные волны представляют собой колебания в воздушной или жидкой среде, возникающие из-за взаимодействия неровностей на поверхности планеты или различий в плотности, солености и структуре слоев жидкости или газа. Эти волны играют важную роль в переносе энергии между верхними и нижними слоями атмосферы и гидросферы. В последние годы их присутствие было зафиксировано не только на Земле, но и на таких планетах, как Юпитер, Венера и других.

Фото: Wikimedia Commons/ https://unsplash.com/photos/E7q00J_8N7A , НАСА