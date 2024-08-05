Земфира* послала в баню депутата Журову после нападок на спортсменок: "Вы ни разу не народ"

Земфира* отчитала депутата Журову за нападки на россиянок на Олимпиаде: "Ваши слова — ноль"

Певицу Земфиру* вывели из себя слова депутата Светланы Журовой, которая раскритиковала российских теннисисток, завоевавших серебро на Олимпиаде в Париже.

Мнения по поводу выступающим в нейтральном статусе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер разделились. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова уверена, что спортсменки завоевали серебро "для себя".

С этим в корне не согласна певица Земфира*. Она отметила, что Журова не имеет права говорить за всех.

"Так вот, мадам Журова — за Россию, за меня и миллионы людей, а вам бы в баню, зло с себя смыть, ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ" — написала Земфира в "Инстаграме"**.

Певица поздравила теннисисток с победой.



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