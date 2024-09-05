Зеленский мотивировал отставку Кулебы нехваткой энергии при поставке оружия

Владимир Зеленский объяснил своим соратникам по партии "Слуга народа" отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы тем, что чиновнику не хватает энергии для продвижения поставок оружия, сообщает местное издание "Суспільне".
Ранее глава МИД незалежной сообщил о сложении полномочий руководителя внешнеполитического ведомства государства. Кулеба занимал данный пост с марта 2020 года.
Председатель правящей парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что замминистра иностранных дел Андрей Сибига до конца недели возглавит ведомство. Как сообщают источники в Раде, Зеленский на заседании предложил Сибигу на освобождённый Кулебой пост.
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