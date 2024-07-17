Минэнерго России рассматривает вариант с пролонгацией ограничений экспорта бензина из нашей страны на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей данного ресурса, до конца текущего года, сообщает РБК. Эмбарго на экспорт топлива действует с начала весны и до конца лета.

Однако, с 20 мая власти дали зелёный свет на поставки за границу для производителей на июнь, а затем на июль. Исключения также были для поставок в государства ЕАЭС на более длительный срок.

В профильном ведомстве полагают, что продление запрета на вывоз топлива даст возможность нивелировать вероятное ухудшение ситуации на внутреннем рынке ГСМ в условиях ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих предприятиях, в сентябре-октябре текущего года и сохраняющегося сезонного спроса в осенний период.

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