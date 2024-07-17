Минэнерго России рассматривает вариант с пролонгацией ограничений экспорта бензина из нашей страны на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей данного ресурса, до конца текущего года, сообщает РБК. Эмбарго на экспорт топлива действует с начала весны и до конца лета.
Однако, с 20 мая власти дали зелёный свет на поставки за границу для производителей на июнь, а затем на июль. Исключения также были для поставок в государства ЕАЭС на более длительный срок.
В профильном ведомстве полагают, что продление запрета на вывоз топлива даст возможность нивелировать вероятное ухудшение ситуации на внутреннем рынке ГСМ в условиях ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих предприятиях, в сентябре-октябре текущего года и сохраняющегося сезонного спроса в осенний период.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джордж Шуклин (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)
Кандидат в вице-президенты США Вэнс сообщал, что Путин не угрожает Западу
В европейских государствах встревожены из-за того, что экс-президент США Дональд Трамп принял решение поставить на пост вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса. Как оказалось, проблема в том, что политик-республиканец не занимает радикальной позиции в отношении главы РФ Владимира Путина. Об этом информирует международное агентство новостей и финансовой информации Reuters.
РБК:отечественные работадатели ведут набор сотрудников в Африке
Кадровый дефицит на отечественном рынке труда российские работодатели решили закрыть за счет привлечения специалистов с африканского континента. Ведущие рекрутинговые платформы фиксируют резкий спрос на сотрудников со стороны компаний из РФ. Число вакансий из нашей страны к примеру в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15.
Косметолог Яковлева: гель-лак может вызвать онкологию
Из-за долгого воздействия ультрафиолетовой лампы ногтевая пластина может получить ожог. Кроме того, есть опасность получить грибную флору и даже онкологию. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева.
ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР
Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.