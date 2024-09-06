Западные дипломаты обманули Совбез ООН при голосовании за санкции по КНДР

Представители западных государств солгали членам Совета Безопасности ООН при голосовании о введении бессрочных санкций в отношении Корейской народно-демократической республики, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Запад опять обманул, слукавил, опять заставил весь мир себе поверить, рассуждая о том, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе", — поделилась дипломат.
Посол сделала акцент на то, что за голосованием о введении рестрикций западные государства не видят "ни страданий, ни тягот, ни тупиковости ситуации, вызванной такими действиями". Она отметила, что наша страна была одной из немногих, кто ставил барьер по формулировке западной коалиции их сателлитов решить северокорейский вопрос окончательно.
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