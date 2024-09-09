ТАСС: замначальника УФСИН Подмосковья Талаев признал взятку

Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал себя виновным в получении взятки в крупном размере, со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС. Несмотря на сотрудничество с правоохранительными органами обвиняемого суд накануне оставил под стражей.

Инстанция посчитала что офицер должен находиться под арестом, решив, что мужчина может воспрепятствовать расследованию дела. Адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения на домашний арест, в связи с тем, что чиновник признал вину.

Подсудимый был арестован в конце весны текущего года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в сумме более 800 тыс. рублей. По данным следователей, летом прошлого года замначальника УФСИН Подмосковья получил взятку от подрядной организации, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения исполнения наказаний.

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