На харьковском направлении успешно поражен замаскированный форпост ВСУ

Мотострелковые подразделения ВС РФ обнаружили и успешно ликвидировали замаскированные в одном из лесных массивов Харьковской области позиции ВСУ, сообщает пресс-служба минобороны России.
Форпост противника представлял из себя комбинированное соединение. Пехотный и миномётный расчёты. Выявить вражеское подразделение удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов.
По самим целям огонь открыли из БМП-2М с боевым модулем "Бережок" Северной группировки минобороны РФ. Экипажи боевых машин выдвинулись в зону поражения и нанесли удар противнику в течение нескольких минут.
"В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах пяти километров круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника", — поясняет наводчик-оператор БМП-2М с позывным Утюг.
Впрочем деанонимизированные украинские боевики пытались дать отпор нашим бойцам и даже выпустили дрон-камикадзе. Однако усилия были тщетны. БПЛА не разорвался.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фред У. Бейкер (Creative Commons CC0)
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