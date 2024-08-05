На харьковском направлении успешно поражен замаскированный форпост ВСУ

Мотострелковые подразделения ВС РФ обнаружили и успешно ликвидировали замаскированные в одном из лесных массивов Харьковской области позиции ВСУ, сообщает пресс-служба минобороны России.

Форпост противника представлял из себя комбинированное соединение. Пехотный и миномётный расчёты. Выявить вражеское подразделение удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По самим целям огонь открыли из БМП-2М с боевым модулем "Бережок" Северной группировки минобороны РФ. Экипажи боевых машин выдвинулись в зону поражения и нанесли удар противнику в течение нескольких минут.

"В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах пяти километров круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника", — поясняет наводчик-оператор БМП-2М с позывным Утюг.

Впрочем деанонимизированные украинские боевики пытались дать отпор нашим бойцам и даже выпустили дрон-камикадзе. Однако усилия были тщетны. БПЛА не разорвался.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фред У. Бейкер (Creative Commons CC0)