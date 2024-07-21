Российская Федерация дистанцируется от внутриполитических процессов в Соединенных Штатах, включая предстоящие выборы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала развитие политической ситуации в США после отказа действующего президента Джо Байдена от участия в предвыборной кампании.

В минувшее воскресенье глава Белого дома объявил о решении не баллотироваться на второй срок, выразив поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис. Примечательно, что бывший президент Дональд Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в легкой победе над Харрис в случае ее выдвижения.

Захарова охарактеризовала американские выборы как внутреннее дело США, подчеркнув нежелание России вмешиваться в этот процесс. По ее словам, предвыборная гонка в Штатах сопровождается взаимными обвинениями, дезинформацией и попытками скрыть истину.

Дипломат отметила, что подобная ситуация наблюдается в США на протяжении многих лет, и призвала американскую сторону самостоятельно разбираться в своих внутриполитических вопросах.

Фото:commons.wikimedia.orgМаксим Козленко(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)