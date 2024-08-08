Захар Прилепин раскритиковал популярные книги в РФ: "Российский читатель — кретин"

Писателю Захару Прилепину не понравились книги, которые стали самыми популярными у россиян.

Прилепин рассказал, что россияне выбирают книги, в которых рассказывается о том, как себя беречь и спасать.

"Если называть вещи своими именами: массовый российский читатель — кретин. Ну, так случилось. Он во всех странах кретин, и у нас стал кретином", — написал литератор в своём ВК-аккаунте.

Он отметил, что раньше россияне читали Ремарка, Хемингуэя, Булгакова, Шолохова и других классиков.

Сейчас, по мнению Прилепина, российский читатель предпочитает черпать знания из "корыта с помоями".