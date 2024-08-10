Задержанного главу Сергеева Посада подозревают в коррупции

Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова и начальника городского МФЦ задержали по подозрению в получении 15 млн рублей представители ГСУ СКР по Московской области, сообщают в пресс-службе силового ведомства.

Следственные органы просят Тверской суд столицы заключить чиновника под стражу на период проведения оперативных мероприятий. Директору МФЦ уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии правоохранителей задержанный за общее покровительство и попустительство по службе получил не менее 15 млн руб.

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