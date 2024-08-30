Минувшей ночью над РФ уничтожено 18 БПЛА

Минобороны: за ночь над территорией России силы ПВО сбили 18 дронов

В течении прошлой ночи системой противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"В Брянской области поражено одиннадцать БПЛА, в Калужской - четыре, в Белгородской - один, еще два уничтожено над Крымом", - приводят данные в силовом ведомстве.

Региональные власти информации о пострадавших и разрушениях по итогам отраженных атак не предоставляют. На местах работают представители специальных служб.

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