Минувшей ночью над РФ уничтожено 18 БПЛА

В течении прошлой ночи системой противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"В Брянской области поражено одиннадцать БПЛА, в Калужской - четыре, в Белгородской - один, еще два уничтожено над Крымом", - приводят данные в силовом ведомстве.
Региональные власти информации о пострадавших и разрушениях по итогам отраженных атак не предоставляют. На местах работают представители специальных служб.
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