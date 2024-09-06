Юрий Лоза показал, каким красавцем он был с бородой в 1977 году

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.

Юрий Лоза опубликовал в своём Telegram-канале архивное фото 1977 году. На снимке автор и исполнитель хита "Плот" запечатлён красавцев в чёрной бородой.

Показать старое фото 70-летний артист решил в связи с тем, что в первую суббуту сентября отмечается всемирный День бороды.

"На этой фотографии ваш покорный слуга в году так 77-м. Тогда мне нравилось так выглядеть, но потом я от бороды почему-то избавился", — сопроводил пояснением снимок Юрий Эдуардович.

Лоза отметил, что позже иногда ненадолго отращивал бороду "по приколу".