Юрий Лоза высмеял выбор победителей на "Новой волне": армянка, грузин и азербайджанец

Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали

Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.

Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание, что победителями конкурса "Новая волна" стали иностранцы.

Певец считает, что такой выбор обусловлен нежеланием маститых российских звёзд делить с молодыми исполнителями корпоративы.

"Армянка, грузин и азербайджанец в ускоренном темпе, буквально за несколько минут получили свои печеньки, и завтра поедут по домам", — написал Юрий Лоза в своём Telegram-канале.

Артист отметил, что спеть конкурсантам не дали, хотя в рамках конкурса это обязательно.

"А вот спеть им не дали", — подчеркнул певец.

Лоза считает, что российская эстрада очень оторвана от времени, народного мнения и ситуации в России и мире.