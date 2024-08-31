Юрий Лоза высмеял выбор победителей на "Новой волне": армянка, грузин и азербайджанец

Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.
Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание, что победителями конкурса "Новая волна" стали иностранцы.
Певец считает, что такой выбор обусловлен нежеланием маститых российских звёзд делить с молодыми исполнителями корпоративы.
"Армянка, грузин и азербайджанец в ускоренном темпе, буквально за несколько минут получили свои печеньки, и завтра поедут по домам", — написал Юрий Лоза в своём Telegram-канале.
Артист отметил, что спеть конкурсантам не дали, хотя в рамках конкурса это обязательно.
"А вот спеть им не дали", — подчеркнул певец.
Лоза считает, что российская эстрада очень оторвана от времени, народного мнения и ситуации в России и мире.
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