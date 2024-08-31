Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Юрий Лоза раскритиковал
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Юрий Лоза высмеял выбор победителей на "Новой волне": армянка, грузин и азербайджанец

Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали

Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.

Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание, что победителями конкурса "Новая волна" стали иностранцы.

Певец считает, что такой выбор обусловлен нежеланием маститых российских звёзд делить с молодыми исполнителями корпоративы.

"Армянка, грузин и азербайджанец в ускоренном темпе, буквально за несколько минут получили свои печеньки, и завтра поедут по домам", — написал Юрий Лоза в своём Telegram-канале.

Артист отметил, что спеть конкурсантам не дали, хотя в рамках конкурса это обязательно.

"А вот спеть им не дали", — подчеркнул певец.

Лоза считает, что российская эстрада очень оторвана от времени, народного мнения и ситуации в России и мире.

Мир

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.

Читать полностью
Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Охлаждение взаимоотношений между РФ и Сербией связано с политическим давлением ЕС на Белград, считает Николай Топорнин, доцент МГИМО. В разговоре с "Лентой.ру" он пояснил, что Сербия как кандидат в ЕС сталкивается с противоречием между официальной позицией и развитием контактов с Москвой.

Читать полностью

Общество

В Telegram отказала функция

В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"

Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.

Читать полностью
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли:

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"

Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.

Читать полностью

Новости