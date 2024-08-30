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Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом
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Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну": конкурсанты не должны занять место раскрученных звёзд

Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом "Новая волна"

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает несправедливым называть "Новую волну" конкурсом.

Автор и исполнитель хита "Плот" удивлён тем, почему СМИ назвают конкурсом проходящую в Сочи "Новую волну".

Он отметил, что кокурсантам дают очень мало времени на то, чтобы себя показать.

"Конкурсанты занимают едва ли десятую часть экранного времени, причём, в самом конце трансляций", — написал артист в своём Telegram-канале.

Артист выразил предположение, что участников "Новой волны" выбирали с тем расчётом, чтобы они не заняли место давно раскрученных звёзд.

Задался вопрос певец и о том, с каким настроением за данным мероприятием наблюдают жители Курска, Донецка или Белгорода.

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