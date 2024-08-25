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Юрий Лоза раскритиковал музыкальный конкурс
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Певец Юрий Лоза высмеял тексты песен на конкурсе "Новая волна" в Сочи

Юрий Лоза раскритиковал музыкальный конкурс "Новая волна" в Сочи

Певец Юрий Лоза обратил внимание на то, что россияне не знают ни одного победителя конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который проводится в 19-й раз в Сочи.

Лозу удивляет, что "Новую волну" называют конкурсом, однако участники мероприятия появляются только в самом конце после выступлений известных звёзд отечественного шоу-бизнеса.

"Увы, но победителей прошлых 19-ти "волн" я не знаю, впрочем, как и все мы", — написала певец в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что почти ничего не разобрал из того, что поют артисты "Новой волны", так как у них, по словам Лозы, плохая дикция.

Он выписал отдельные фрагменты текстов песен, которые показались ему наиболее наглядными и показательными.

"В вечерних сумерках рождается закат. Сутки мерили недели. Губы горели. Открыли сердца двери", — привёл пример текста Юрий Эдуардович.

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