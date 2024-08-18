Юрий Лоза похвалил работу российских ПВОшников: бабахало сильно

Певца Юрия Лозу обрадовала новость об отбитой атаке на Крымский мост.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что слышал звуки работающего ПВО.

"Мне из Керчи сообщили — бабахало настолько сильно, что слышно было во всём городе", — написал певец в своём Telegram-канале.

Певец задался вопросом, для чего ВСУ стремится разрушить Крымский мост. Он предположил, что таким образом пытаются испортить отдых российским туристам.

Артист считает, что Крымский мост является чисто гражданским объектом, поэтому его повреждение никак не повлияют на фронтовую ситуацию.