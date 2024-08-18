Юрий Лоза похвалил работу российских ПВОшников: бабахало сильно

Певца Юрия Лозу обрадовала новость об отбитой атаке на Крымский мост.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что слышал звуки работающего ПВО.
"Мне из Керчи сообщили — бабахало настолько сильно, что слышно было во всём городе", — написал певец в своём Telegram-канале.
Певец задался вопросом, для чего ВСУ стремится разрушить Крымский мост. Он предположил, что таким образом пытаются испортить отдых российским туристам.
Артист считает, что Крымский мост является чисто гражданским объектом, поэтому его повреждение никак не повлияют на фронтовую ситуацию.
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра
В воскресенье, 26 марта, вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла, высота которого составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
В России в 2024 году увеличилось число госзакупов жилья для сирот на 13%
В первом полугодии 2024 года государственные заказчики увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла до 78,7 миллиарда рублей.
Король Великобритании Карл III намерен выселить своего брата принца Эндрю из семейного особняка
Король Великобритании Карл III решил принять серьёзные меры, чтобы убедить своего младшего брата принца Эндрю покинуть принадлежащий королевской семье особняк Роял-Лодж. Особняк занимает принц Эндрю со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон.
AFP: умер французский актёр Ален Делон
Французский актёр театра и кино Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило французское и старейшее в мире информационное агентство AFP.