Юрия Лозу обеспокоил рост цен на продукты и другие товары: они говорили о снижении инфляции

Певец Юрий Лоза отреагировал на новости о скором подорожании продуктов питания в России.
Юрий Лоза изучил информацию в Сети и пришёл к выводу, что в России ожидается очередной скачёк цен на продукты.
"Помимо импорта вроде кофе и шоколада, ожидается подорожание ремонта и топлива, которое реагирует на ситуацию быстрее всех", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.
От отметил, что подорожание коснётся и автомобилей "Лада".
Певец предположил, что россияне начинают привыкать к тому, что реальность расходится с тем, что говорят представители власти.
"Завтра всё станет дороже вне зависимости от бравурных заявлений чиновников, отвечающих за финансы, что бы там они ни говорили о снижении инфляции или росте экономики", — выразил своё мнение артист в личном микроблоге.
БелТА: Россия окажет военную поддержку Белоруссии при нападении - Лукашенко
Россия введет свои войска в Белоруссию для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка
В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.
Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.
В Исаакиевском соборе пройдет выставка, посвященная святителю Тихону
Музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует принять участие в выставке, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня его смерти. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Мудров.