Юрия Лозу обеспокоил рост цен на продукты и другие товары: они говорили о снижении инфляции

Юрия Лозу возмутило подорожание продуктов и прочих товаров в России

Певец Юрий Лоза отреагировал на новости о скором подорожании продуктов питания в России.

Юрий Лоза изучил информацию в Сети и пришёл к выводу, что в России ожидается очередной скачёк цен на продукты.

"Помимо импорта вроде кофе и шоколада, ожидается подорожание ремонта и топлива, которое реагирует на ситуацию быстрее всех", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

От отметил, что подорожание коснётся и автомобилей "Лада".

Певец предположил, что россияне начинают привыкать к тому, что реальность расходится с тем, что говорят представители власти.