Юрий Куклачёв возвращается к работе: ждём на сцене не раньше ноября

Известный народный артист и основатель Театра кошек Юрий Куклачёв начал постепенно возвращаться к работе после перенесённого инфаркта. Пока что его участие в спектаклях ограничивается приветственными словами для юных зрителей и игрой с ними перед началом представлений, сообщает Telegram-канал SHOT.
Полноценное возвращение на сцену, где Куклачёв вновь будет выступать с кошками, ожидается не ранее ноября. Как рассказал сам артист, его жизнь была на волоске, и спасти его успел дежурный врач столичной больницы. Сейчас он активно восстанавливается с помощью прогулок, зарядки и молитв. Также он уже приступил к репетициям, хотя до выхода на сцену еще предстоит пройти реабилитационный путь.
Ю́рий Дмитриевич Куклачёв — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, Народный артист РСФСР (1986).
Фото: commons.wikimedia.org/Eugene Sidorov Pactum (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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