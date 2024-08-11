Юрий Куклачёв возвращается к работе: ждём на сцене не раньше ноября

Известный народный артист и основатель Театра кошек Юрий Куклачёв начал постепенно возвращаться к работе после перенесённого инфаркта. Пока что его участие в спектаклях ограничивается приветственными словами для юных зрителей и игрой с ними перед началом представлений, сообщает Telegram-канал SHOT.

Полноценное возвращение на сцену, где Куклачёв вновь будет выступать с кошками, ожидается не ранее ноября. Как рассказал сам артист, его жизнь была на волоске, и спасти его успел дежурный врач столичной больницы. Сейчас он активно восстанавливается с помощью прогулок, зарядки и молитв. Также он уже приступил к репетициям, хотя до выхода на сцену еще предстоит пройти реабилитационный путь.

Ю́рий Дмитриевич Куклачёв — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, Народный артист РСФСР (1986).

Фото: commons.wikimedia.org/Eugene Sidorov Pactum (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)