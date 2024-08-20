Юлия Барановская показала дочь и двух сыновей на одном фото: "Дочка — копия мамы"

Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.

Юлия Барановская разместила в "Инстаграме"* фото всех своих троих детей от футболиста Андрея Аршавина. На снимке наследники звезды ТВ запечатлены на природе.

"Вместе", — подписала кадр звезда и сопроводила подпись смайликом в виде красного сердечка.

Подписчики остались в восторге от того, что вся семья оказалась в сборе.

"Обалдеть, не могу понять, где дочка, а где мама"; "Дочка — копия мамы и сын… будто они когда только поженились"; "Старший сын — копия папаша";

Фото: соцсети

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