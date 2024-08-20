Юлия Барановская показала дочь и двух сыновей на одном фото: "Дочка — копия мамы"

Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.
Юлия Барановская разместила в "Инстаграме"* фото всех своих троих детей от футболиста Андрея Аршавина. На снимке наследники звезды ТВ запечатлены на природе.
"Вместе", — подписала кадр звезда и сопроводила подпись смайликом в виде красного сердечка.
Подписчики остались в восторге от того, что вся семья оказалась в сборе.
"Обалдеть, не могу понять, где дочка, а где мама";
"Дочка — копия мамы и сын… будто они когда только поженились";
"Старший сын — копия папаша";
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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