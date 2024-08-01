Никакие VPN, равно как и любые другие средства обхода блокировок, не помогут сделать комфортным просмотр YouTube, заверил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Он объяснил агентству "Прайм", что основная причина замедления видеохостинга — в устаревании его инфраструктуры, расположенной на территории России. И если "тормоза" заметили ещё не все — то только потому, что большинство роликов открываются в разрешении 720p, для которого скорости ещё хватает.
Искусственное ограничение работы YouTube осуществляется Роскомнадзором посредством технологии ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).
"Если эта технология работает корректно, то и без того медлительный YouTube начинает работать совсем из ряда вон плохо", — предупредил собеседник издания.
По его мнению, массовое применение VPN для просмотра YouTube маловероятно — ведь пользователи заходят туда за развлечениями, и в случае сложностей им проще найти другие видеохостинги. Это показал и опыт с другими заблокированными соцсетями — их посещение россиянами упало в разы.
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