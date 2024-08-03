Актёр Иван Янковский похвастался красавицей женой и очаровательным сыном

Актёр Иван Янковский показал жену и сына: "Красивые и счастливые"

Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский продолжает радовать публику милым семейным контентом.

Иван Янковский опубликовал в "Истаграме"* серию семейных снимков с женой и сыном.

На фото актёр, известный по роли "Адидаса", запечатлён в обнимку с красавицей женой, актрисой Дианой Пожарской.

Показал он также и наследника, трёхлетнего сына Олега, названнного в честь знаменитого прадеда Олега Янковского.

"Лайф", — кратко подписал кадры Иван.

Подписчики приялись осыпать семью комплиментами.

"Любовь придумали, когда вы встретились"; "Классная пара. Никогда не расставайтесь"; "Такие красивые и счастливые"; "Ребёнок — копия бати", — писали фолловеры под постом Яноквского-младшего.

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Фото: соцсети