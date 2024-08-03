Актёр Иван Янковский похвастался красавицей женой и очаровательным сыном

Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский продолжает радовать публику милым семейным контентом.
Иван Янковский опубликовал в "Истаграме"* серию семейных снимков с женой и сыном.
На фото актёр, известный по роли "Адидаса", запечатлён в обнимку с красавицей женой, актрисой Дианой Пожарской.
Показал он также и наследника, трёхлетнего сына Олега, названнного в честь знаменитого прадеда Олега Янковского.
"Лайф", — кратко подписал кадры Иван.
Подписчики приялись осыпать семью комплиментами.
"Любовь придумали, когда вы встретились";
"Классная пара. Никогда не расставайтесь";
"Такие красивые и счастливые";
"Ребёнок — копия бати", — писали фолловеры под постом Яноквского-младшего.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фото: соцсети
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