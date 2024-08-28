Яна Рудковская вышла на красную дорожку "Новой волны" с младшим сыном Арсением: "Красивый малыш"

Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.
Яна Рудковская появилась на конкурсе молодых исполнителей в Сочи "Новая волна" в ярко-салатовом платье с неверотянто объёмными рукавами. Видео она разместила в "Инстаграме"*.
За руку продюсер Димы Билана вела наследника Арсения от фигуриста Евгения Плющенко. Мальчику 25 сентября исполнится 4 года.
Знаменитая мать нарядила сына в костюмчик, который по цвету перекликается с её шикарным платьем.
Подписчики Рудковской активно комментировали её выход в свет.
"Цвет платья очень красивый";
"Красивый малыш — гордость мамы";
"Малыш классный", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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