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Яна Рудковская прошагала по красной дорожке
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Яна Рудковская вышла на красную дорожку "Новой волны" с младшим сыном Арсением: "Красивый малыш"

Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном

Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.

Яна Рудковская появилась на конкурсе молодых исполнителей в Сочи "Новая волна" в ярко-салатовом платье с неверотянто объёмными рукавами. Видео она разместила в "Инстаграме"*.

За руку продюсер Димы Билана вела наследника Арсения от фигуриста Евгения Плющенко. Мальчику 25 сентября исполнится 4 года.

Знаменитая мать нарядила сына в костюмчик, который по цвету перекликается с её шикарным платьем.

Подписчики Рудковской активно комментировали её выход в свет.

"Цвет платья очень красивый";

"Красивый малыш — гордость мамы";

"Малыш классный", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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