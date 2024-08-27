Яна Рудковская оказалась в эпицентре урагана в Сочи

Яна Рудковская, известная продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оказалась заложницей стихии в Сочи, когда мощный ураган обрушился на город.
Из-за погодных условий она не может покинуть курорт и поделилась своими переживаниями в личном блоге. В своем Telegram-канале Рудковская рассказала о хаосе, вызванном ураганом: в городе идет проливной дождь, затоплены улицы, и машины, палатки и даже люди оказались буквально "в плавании". Из-за сильного ветра самолеты не принимают на посадку, и жители и гости Сочи остаются в неопределенности.
Видеозаписи, опубликованные очевидцами, подтверждают разрушительную силу стихии, которая срывает зонтики и палатки на пляжах, превращая городской ландшафт в бурлящую стихию.
Эта ситуация стала для Рудковской очередным испытанием, в котором она нашла место для иронии, заметив, что вновь "вляпалась".
Фото: Telegram/Голубь Мира Яна Рудковская
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