Хабиб Нурмагомедов прокомментировал критику Тони Фергюсона и предложил ему оставить спорт

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал критику со стороны Тони Фергюсона. Бывший чемпион UFC в легком дивизионе высказался в ответ на недовольство американца по поводу его прогнозов на отмененный поединок.

"Забавно, что я вообще ничего не говорил о тебе", — отметил Нурмагомедов в социальных сетях, реагируя на провокационные выражения Фергюсона. "Люди просто публикуют то, что хотят, и утверждают, что это говорит Хабиб. Живи своей жизнью и заботься о семье, оставь спорт для молодых бойцов".

Ранее Нурмагомедов утверждал, что Фергюсон мог бы одержать над ним лишь случайную победу, поскольку не в силах соперничать в борьбе или грепплинге. Он также обратил внимание на серию поражений Фергюсона, отметив, что "время показало, у кого какой уровень".

В начале месяца Фергюсон потерпел восьмое поражение подряд, уступив Майклу Кьесе в первом раунде. Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года, объединив временный и основной титулы UFC в бою с Джастином Гэйтжи. Пять попыток организовать их поединок завершились неудачей по различным причинам.

Фото: olympic.uz/Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан (Creative Commons Attribution 4.0 International license)